La Diputación aprueba un presupuesto de 177,8 millones para 2022 con la abstención de la oposición

La Diputación de Castellón ha aprobado en un Pleno ordinario un presupuesto de 177.876.325,36 euros para 2022, lo que supone un aumento del 5,66 por ciento con respecto a 2021, con el voto a favor del equipo de gobierno -PSPV-PSOE y Compromís- y la abstención de los grupos de la oposición -PP y Ciudadanos-.

El diputado socialista Santiago Agustí ha señalado que se trata de unos presupuestos "expansivos e históricos" y diseñados "para continuar avanzando en la recuperación económica y social de la provincia", los cuales -según ha recordado- se verán incrementados con la incorporación de remanentes "para continuar reconociendo la mayoría de edad a ayuntamientos y dar un mayor impulso a las cuentas provinciales".

"Son los más elevados de la historia, la Diputación quiera actuar como motor de impulso de la comarcas de Castellón, incrementan las tranferencias a municipios y se han hecho para consolidar las políticas de reactivación", ha apuntado Agustí.

El socialista ha destacado que las cuentas para 2022 presentan un incremento "importante" en bienestar social y en políticas propias "para hacer también políticas de igualdad", presentan una apuesta "decidida" en el área de juventud, destinan transferencias de 30 millones de euros para el Hospital Provincial y "siguen la apuesta por mantener las líneas que defiende la Diputación en Cultura, Deporte y Memoria Democrática".

La portavoz de Cs, Cristina Fernández, ha señalado que en los presupuestos "hay mucha promoción pero poca concreción" y ha añadido que su grupo ha demostraso que es capaz de llegar a pactos con el equipo de gobierno "pero sin entregar cheques en blanco". "Ustedes buscan acuerdo con Ciudadanos pero sin Ciudadanos, pues luego nos da la sensación de que es todo humo, y hablan de consenso, pero pasan el rodillo en cuanto pueden", ha recriminado la diputada, quien ha añadido que el presupuesto "tiene muchas cosas buenas, pero otras no se han incluido".

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha calificado los presupuestos como los "más ambiciosos de la historia de la Diputación", que -según ha dicho- "sentarán las bases para preparar a la institución para la revolución sostenible inevitable, sobre todo en lo que respecto al área que gestiona Compromís". Así mismo, ha reivindicado la necesidad de reformar la financiación autonómica y municipal.

El portavoz del Grupo Popular, Vicent Sales, ha subrayado que estos presupuestos no son los que hubieran elaborado los 'populares', pero considera que "en estos momentos en que la provincia necesita arrancar, hay que contribuir a esa reactivación". Ha afirmado que no podían votar a favor de las cuentas porque "continúan manteniendo la ficción propagandística en cuanto al fondo de cooperación municipal y el Plan 135 acaba obligando a los municipios a hacer obras, cuando la ley permite obras y servicios; mientras que ha habido planes con muy baja ejecución".

El presidente de la Diputación, José Martí, que junto al resto de diputados ha secundado un minuto de silencio por la última víctima de violencia machista en la Comunitat Valenciana, ha indicado que los presupuestos son unas cuentas "históricas y diseñadas para avanzar en la senda de la recuperación económica ya iniciada en 2021, que tienen vocación de ser de todos".

Martí ha vuelto a hacer un llamamiento a la población para que se vacune "porque está muy en juego la salud, la economía y el bienestar", así como a los padres que no tienen intención de vacunar a sus hijos "para que reconsideren su decisión".

PLANTILLA

Así mismo, el Pleno ha aprobado la plantilla y relación de puestos de trabajo de la Diputación, de sus organismo autónomos locales y del Consorcio de Bomberos para 2022 con los votos favorables del equipo de gobierno y la abstención de la oposición; así como la estrategia provincial para el fomento del empleo, emprendimiento y promoción económica 2022-2023 por unanimidad.

También se ha dado el visto bueno a una moción de PSPV-PSOE y Compromís en apoyo al sector cinegético, así como a la Ordenanza reguladora del Plan provincial de Obras y Servicios Castelló Avança, dotado con 30 millones de euros. Además, se ha aprobado una declaración institucional en apoyo a las actuaciones del Ayuntamiento de Nules para salvar 'Les casetes'

Por otra parte, se ha rechazado una moción presentada por el Grupo Popular de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policía Locales y para exigir al Gobierno de España que no modifique la ley de seguridad ciudadana. En este punto, el concejal de Compromís Pau Ferrando ha señaldo que le parece una "vergüenza" que algunos partidos defiendan una "involución", puesto que -según ha dicho- "es una ley que ya debería estar derogada".

También ha sido desestimada una moción del PP para defender que la Comunitat Valenciana no está incluida en los 'Països Catalans' ni es 'País Valencià' respecto a la Constitución y al Estatuto de Autonomía.

En este punto, el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha explicado que 'País valencià' es un nombre reconocido en el Estatuto y ha repetido en tres ocasiones 'Visca el País Valencià'.

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, Vicente Sales, ha aclarado que el sentido de la moción era pedir "simplemente un poco de respeto al nombre que los valencianos nos dimos, fruto de un consenso". "No es un problema de cómo quieran denominarse, pero no es normal que si se llegó a un acuerdo estatutario, jurídico y normativo no se respete al menos en la documentación oficial", ha añadido.

La socialista Ruth Sanz, finalmente, ha subrayado que la moción solo busca "la confrontación y crispación". "La mayoría de valencianos lo tenemos superado y los socislistas nos sentimos muy cómodos con cualquiera de las denominaciones históricas y, además, 'País Valencià' lo llevamos en nuestro nombre", ha concluido.