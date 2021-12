Un 20% dels valencians admet haver pagat per sexe i hi ha entre 10.000 i 13.000 dones prostituïdes a la Comunitat

Aquestes són les principals conclusions dels estudis 'La radiografía de la prostitución a la Comunitat Valenciana 2021' realitzat pel catedràtic de sociologia de la Universiat de València Antonio Ariño i de la I Enquesta de la percepció de la prostitució elaborada pel catedràtic de dret penal de la Universitat d'Elx Fernando Miró.

La consellera de Justícia, Gabriela Bravo, ha presentat aquests estudis, acompanyada dels seus autors, que volen servir de base per a les propostes que el 'Fòrum per l'abolició de la prostitució' presentarà després de Nadal amb els canvis legislatius que han de realitzar-se per a revertir "aquest problema de desigualtat, violència i explotació de la dona tan arrelat en la nostra societat".

En concret, la radiografia mostra que el 14,5% dels homes valencians ha tingut alguna experiència esporàdica, el 2,8 ocasional i l'1,9 recurrent. En termes globals, es calcula que entre 76.000 i 115.000 han pagat per sexe en l'últim any.

Sobre aquest tema, el catedràtic de sociologia de la Universiat de València Antonio Ariño ha puntualitzat que al contrari de l'opinió generalitzada de qualsevol home és "un potencial client" i les dades demostren que tenen un perfil. Així, el consumidor de sexe pagat correspon a un home amb un perfil educatiu baix o mitjà-baix; és més comú entre solters, divorciats i vidus que entre els qui tenen una parella estable; i entre creients no practicants que entre ateus o creients practicants. Per ideologia, consumeixen més els que estan en els extrems de l'arc ideològic que en el centre; són masclistes, i consumidors de pornografia.

Els punts més alts de consum es donen entre els 55 i 75 anys que són la generació que es va iniciar en les relacions sexuals pagant, al contrari dels joves d'ara, mentre que en l'últim any la franja d'edat en la qual més s'acudeix a la prostitució ha sigut entre els 20 i els 40 anys.

El catedràtic ha aclarit que el seu informe, al contrari de la literatura tradicional, no aborda la prostitució com "una situació de relacions individuals en les quals una persona contracta i una altra presta un servici" sinó com "la institució i el sistema organitzat que és des de fa segles":

La conclusió és que el 95% de les víctimes de la prostitució són dones i el 99,7% dels consumidors de sexe pagat són homes. D'aquesta manera, es constata que les dones pateixen una desigualtat de gènere, però a més una desigualtat de classe, es veuen obligades o forçades per la seua baixa situació socioeconòmica; ètnica, si abans eren moviments migratoris rurals a urbans ara són de tercers països en situacions d'extrema pobresa; i d'edat, elles té entre 18 anys, o fins i tot són menors i 35 anys, mentre que els consumidors de sexe pagat solen ser sempre majors que elles.

A més, ha recalcat que al contrari del que es pensa, l'enquesta ha demostrat que la prostitució que formalment es presenta com una transacció entre iguals i lliures, en realitat "sempre està organitzada, sotmesa a xarxes i, proxenetes". De fet, la pràctica independent és "molt minoritària".

La prostitució és majoritàriament heterosexual i femenina: Dels més de 52.000 anuncis analitzats 3.302 eren de dones, 715 de transsexuals, i 207 d'homes. Per contra, no hi ha prostitució lèsbica.

52.000 ANUNCIS, 164 CLUBS I 1.700 PISOS

La Comunitat Valenciana forma part "del Corredor Mediterrani de la Prostitució 2.0" vinculada a la seua especialització econòmica: turisme i serveis. De fet, s'han detectat més de 52.00 anuncis amb dones, l'11% dels identificats a Espanya, i s'han localitzat 164 clubs -58 a Alacant, 24 a Castelló i 86 a València- en 2021 i 1.700 pisos.

La tracta de dones té un mapa que demostren que les capten de Nigèria, països de l'est i països més desfavorits de Latinoamerica. No obstant açò, hi ha una diferència pel lloc en el qual s'exerceix la prostitució: en el carrer i en clubs són majoritàriament estrangeres en canvi en internet i pisos són espanyoles i llatinoamericanes.

A més, ha advertit que el màrqueting també s'ha apropiat del sexe, com qualsevol negoci, i ara "ofereix amb detall la mercaderia, va detallant el cos d'un dona, detallant els servicis que pot prestar amb eufemismes i un llenguatge descarnat perquè molts d'ells serien delictius i són pràctiques de risc". "La prostitució ha normalitzat les pràctiques que es poden experimentar sense importar el grau de degradació que supose per a les dones", ha evidenciat.

HIPOCRESIA MORAL

Precisament, el catedràtic de Dret Penal de la UMH, Fernando Miró, ha posat en relleu "les contradiccions socials" i la "hipocresia moral", tant en homes com en dones, amb les quals s'afronta la prostitució ja que un 39% l'accepta malgrat que la gran majoria admet que danya la dignitat de les dones prostituïdes i que no tenen un control.

En concret, el 37,2% dels 1.480 entrevistats per a la realització de l'enquesta accepta la prostitució si bé 7 de cada 10 entenen que, si pogueren triar, les dones no triarien exercir-la i que 8 de cada 10 assumeixen que les víctimes de prostitució pateixen abusos i no tenen control sobre l'activitat que realitzen.

Per grups d'edat, el que expressa més repulsa cap a la prostitució és el dels majors de 65 anys i el que més acceptació congrega és el dels adults d'entre 35 i 44, en el qual només el 36% està en contra. D'altra banda, malgrat que la prostitució de carrer o en espais públics és la que més rebuig general congrega, (el 81%) el percentatge baixa sensiblement quan es parla de prostitució en pisos o Internet on no és visible.

Per tot açò, Bravo ha recalcat que "no podem acceptar ser una societat democràtica en la qual hi ha dones que es veuen obligades a vendre el seu cos per a poder sobreviure". "Cal acabar amb les posicions regulacionistas i negacionistas des de l'argument constructiu i amb les dades contrastades per estudis rigorosos com els quals s'hem presentat", ha reclamat.

En eixe sentit, ha assenyalat que l'abolició de la prostitució no s'aconseguirà solament amb canvis legislatius sinó de mentalitat "especialment amb els joves per a evitar que puguen considerar la prostitució com un element més de la diversió i l'oci i acudisquen als bordells com qui va al supermercat", ha conclòs.