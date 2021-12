Moncloa insiste en la vacuna y la higiene sin revelar si Sánchez propondrá más medidas a los presidentes autonómicos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne este miércoles con los presidentes autonómicos en una Conferencia de Presidentes convocada a dos días de Navidad para estudiar "nuevas medidas" frente a la variante ómicron sin que de momento Moncloa dé pistas de qué medidas serán esas o si irá con una propuesta concreta para presentar ante las comunidades, en una reunión que "pretende ser de puesta en común, de análisis de la situación".

Un día antes, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha insistido en continuar con la vacunación contra la Covid y con medidas de higiene y ha establecido una diferencia entre la situación de hace un año y la de ahora, lo que dejaría obsoletas medidas como el toque de queda que pide Cataluña. No se ha pronunciado sobre ella, pero ha afirmado que será "escuchada" como las que las hagan el resto de comunidades.

Rodríguez ha pedido "prudencia", "tranquilidad" y "sosiego" para no revelar de momento qué trasladará este miércoles Sánchez a los presidentes autonómicos a pocas horas de la Conferencia de Presidentes y menos aún de la Comisión de Salud Pública de este martes de la que podía salir una propuesta coordinada.

La portavoz ha insistido en el mensaje en el que insiste el Ministerio de Sanidad desde hace semanas, sobre vacunación y prevención individual, donde no se contemplan medidas como el toque de queda, que las palabras de la portavoz han sugerido que es más del pasado o de una situación diferente a la actual.

"Lo importante es cuidarnos, utilizar la experiencia, la prevención, la distancia, la higiene, insistir en la vacunación", ha dicho Rodríguez en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, cuando ha reiterado su reconocimiento al comportamiento de la sociedad española y a la colaboración entre administraciones pero no ha dejado ver si la Navidad que empieza en tres días vendrá con nuevas restricciones.

Más bien, de sus palabras se deduce que Sánchez escuchará lo que tengan que decir los responsables autonómicos más que plantear él nada, más teniendo en cuenta que la situación epidemiológica varía de una comunidad a otra. "El planteamiento que el Gobierno lleva a esta Conferencia de Presidentes es el trabajo colaborativo, de escucha, de compartir y las decisiones que surjan de la Conferencia serán compartidas, pero también atendiendo a una realidad, que nuestro país tiene competencias muy delegadas en materia sanitaria" en las comunidades, ha dicho la portavoz y ministra de Política Territorial.

Rodríguez ha indicado que en la Conferencia de Presidentes escuchará las propuestas que lleven los presidentes autonómicos, que van desde hacer obligatoria la mascarilla en todas las circunstancias como piden cinco mandatarios, a eliminar todas las cuarentenas para vacunados contacto de positivos que pide Madrid o la más espinosa que plantea Cataluña, un nuevo toque de queda que hasta ahora solo pudo ponerse en pie con un estado de alarma que después impugnó el Tribunal Constitucional.

De momento, ni Rodríguez ni, a su lado, la ministra de Justicia, Pilar Llop, han querido pronunciarse sobre ella. "Máximo respeto a las autonomías en el marco de sus competencias sanitarias, a las medidas que puedan proponer las comunidades", ha dicho Rodríguez, que ha añadido que "la Generalitat expondrá su posición y será escuchada".

El Gobierno niega llegar tarde

La falta de concreción en el planteamiento que hará Sánchez a la Conferencia de Presidentes ya ha sido motivo de queja por parte de alguno presidentes que, como el gallego Alberto Núñez Feijóo, ya se temió hace días que el presidente solo buscara una "foto" ante el aumento exponencial del casos de Covid, por la variante ómicron.

No es la única crítica que ha recibido el Gobierno por convocar una reunión de urgencia -el sábado pasado, seguida de una declaración institucional de Sánchez el domingo- después de semanas en las que el Ejecutivo insistió en dejar en las manos de las comunidades el nuevo empeoramiento de la situación epidemiológica.

La portavoz del Gobierno ha negado que "llegue tarde". "Proponer y coordinar con las comunidades es lo que el Gobierno viene haciendo desde el 15 de marzo de 2020", ha dicho en alusión a las reuniones de Conferencias de Presidentes, Consejos Interterritoriales de Sanidad y otros órganos.

"Hace cinco semanas no conocíamos la variante ómicron y no podíamos pensar en ómicron", ha dicho Rodríguez, que ha indicado que "lo que se ha producido para que se pueda valorar la intensificación de medidas ha sido como consecuencia de una variante que hace unas semanas no existía".