Mazón denuncia que el acuerdo de la tasa turística es "un ataque directo al modelo productivo"

Así lo ha advertido en un comunicado tras el pacto sellado por PSPV, Compromís y Unides Podem para presentar este impuesto antes de marzo, con carácter voluntario y municipal, después de consensuarlo en enero y febrero con el sector, con los ayuntamientos y con los vecinos.

Mazón ha criticado que la tasa afecta directamente al turismo valenciano y "demuestra que la agenda para la recuperación económica en la Comunitat Valenciana la están marcando los comunistas y los nacionalista pro-catalanistas de Compromís y de Podemos".

También ha rechazado "el seguidismo que a estas propuestas está haciendo el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig", quien a su juicio no ha sido capaz de plantarse y decir que no y "finalmente, por motivos partidistas, ha sucumbido a las pretensiones de sus socios de gobierno y no ha tenido en cuenta la situación del sector y lo que es más beneficioso para los intereses de los valencianos".

"Después de la chapuza del Imserso, de los malos datos porque la recuperación no acaba de llegar -ha abundado-, después de haber señalado con el dedo a todo el sector turístico y cuando más falta hace poder abrir una puerta a la esperanza para la recuperación y volver a recibir visitas turísticas cuando pase esta sexta ola, ahora, en estos momentos se abre la puerta a la tasa turística".

Por tanto, para Mazón, "en lugar de una alfombra roja y una banda de música para todos los que puedan venir a invertir y a disfrutar de la amplia oferta turística", lo que se van a encontrar es que se les sube el precio por visitar la Comunitat cuando "desde luego, es el último mensaje que se debería lanzar a los mercados internacionales".