Els mercats municipals de València obrin el dijous en horari ininterromput per a facilitar les compres de Nadal

La Regidoria de Comerç ha preparat un horari especial el dijous 23 en els mercats municipals per a donar resposta a la previsible demanda de producte fresc i de qualitat de cara a les pròximes festes de Nadal.

D'aquesta manera, els mercats dels districtes d'Algirós, Benicalap, Cabanyal, Central, Rojas Clemente i Torrefiel obriran en horari ininterromput des de primera hora del matí fins a les 20.30 hores en el cas de Benicalap i Cabanyal; fins a les 20.00 h en Algirós, Rojas Clemente i Torrefiel, i fins a les 19.30 h al Central.

"Sabem que són moments d'incertesa i que la gent està deixant les compres fins a última hora per a saber exactament, entre altres coses, quines quantitats comprar. Per aquest motiu és important l'ampliació d'horari del dia 23 i, també, per a situar als mercats municipals com un espai obert, capaç de donar resposta a les necessitats de la ciutadania, d'igual forma que altres superfícies", declara el regidor de Comerç, Carlos Galiana.

A més, el Mercat del Cabanyal també obrirà de forma ininterrompuda fins a les 20.30 hores el dia 30 de desembre, el Central obrirà fins a les 16.00 h els dies 24, 30 i 31 i Rojas Clemente fins a les 20.00 h els dies 24 i 30 de desembre i el dia 5 de gener. Mosén Sorell també allarga el seu horari durant alguns dels pròxims dies.

Enguany, el tradicional Mercat de Reis del Cabanyal se celebrarà del 3 del 6 de gener. Es tracta del major mercat de la ciutat de temàtica nadalenca i les parades vendran bijuteria, roba, joguets i dolços, artesania, estètica i salut i cultura, entre uns altres.

Carlos Galiana ha assenyalat que "un any més, milers de valencians i valencianes tornaran a passejar pels centenars de llocs que albergarà el mercat ambulant de Reis, on es podran trobar productes de tot tipus, i per a tots els gustos".

"Bijuteria, roba, joguets, dolços típics, i una infinitat de detalls originals per a aconseguir els millors regals de reis, mentre es gaudeix del bon ambient que es respira en aquest barri mariner de València", ha conclòs.