Sofía Cristo desmiente la supuesta relación amorosa de Bárbara Rey y Bigote Arrocet: "Solo son amigos"

Este martes comenzábamos la mañana con una noticia que promete ser la bomba de las Navidades. La presunta relación entre Bigote Arrocet y Bárbara Rey saltaba a los medios después de que ambos acudieran juntos a un evento organizado por Clara Tena, directora de la revista Madrid Magazin.

Para cerciorarse de esta información, El programa de Ana Rosa ha contactado con Tena, íntima amiga de Edmundo Arrocet, que ha explicado: "Nos alegramos muchísimo porque son dos grandes profesionales, dos grandes artistas, y estuvieron allí presentes. Ver a Edmundo feliz fue, para nosotros, algo muy grande porque se respiraba una magia increíble".

"Bárbara es maravillosa. Más que chispas, era magia. Para mí, Edmundo Arrocet es como un faro. Después de todo lo que ha ocurrido, ver ese brillo de alegría porque estaba feliz, estaba con Bárbara... Yo veo magia", ha apuntado Clara Tena. "Ellos son muy discretos y nosotros no entramos en ese tipo de detalles. Solo puedo transmitir que vivimos instantes mágicos", ha agregado la organizadora.

Ante estas declaraciones, Joaquín Prat ha señalado que Arrocet y Rey siempre han tenido muy buena relación. Alessandro Lecquio, sin embargo, se ha mostrado más crítico con la supuesta nueva pareja: "Una vedete de verdad siempre echa de menos los focos. Ese es el momento en el que está Bárbara: con hambre de focos y, todo sea dicho, de facturación".

Tras esto, Cristina Tárrega ha roto la ilusión del resto de sus compañeros tras confirmar que había hablado con Sofía Cristo, hija de Bárbara Rey: "El entorno más íntimo es Sofía. Yo acabo de hablar con ella y me ha dicho: 'Tú sabes bien que se conocen desde hace muchos años, que estuvo trabajando en el circo y que Clara debe de tener otra visión'. Solo son amigos".

"Desde luego, a mí no me lo ha comunicado mi madre y a mí me extraña porque nos lo contamos prácticamente todo. Solo son amigos. Que en este acto quieran tener el roce...", ha apuntado Tárrega sobre la información que le ha transmitido Sofía Cristo.