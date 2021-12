La Diputación aprueba el presupuesto de 2022, el mayor de su historia con 592,3 millones de euros

Mascarell ha indicado que las cuentas del próximo ejercicio prevén un incremento de inversiones en infraestructuras, servicios, carreteras, transformación digital y ecológica, así como la reducción del endeudamiento -ha señalado que se acabará la legislatura con un porcentaje que "escasamente llegará al 25%, muy lejos del tope del 75%- y los gastos necesarios para el cierre de Divalterra y la puesta en marcha de un Plan Estratégico de Recursos Humanos.

El nuevo presupuesto ha salido adelante con el sí del equipo de gobierno que conforman PSPV y Compromís y con el del representante de la Vall ens Uneix; la abstención de PP y del diputado no adscrito, y el no de Cs y Vox. En el debate, el ejecutivo provincial ha rechazado tres enmiendas: una de Vox, otra de Cs y otra planteada in voce por el PP.

El titular de Hacienda ha asegurado que el presupuesto busca "reforzar el municipalismo" y muestra "la consolidación de un proyecto de legislatura que garantiza recursos a los ayuntamientos" en favor de su "autonomía". Igualmente, ha apuntado que las cuentas de 2022 tienen presente el actual contexto, "fuertemente condicionado por la situación de pandemia", y las "incertezas" que plantea.

Vicente Mascarell ha afirmado que el presupuesto se podrá adaptar a necesidades que surjan. "Las prioridades que hoy plasmamos en el presupuesto pueden cambiar y adaptarse a medida que lo requiera la situación y la evolución del virus y las demandas de los municipios", ha manifestado. "Este es un presupuesto que puede mutar atendiendo a las circunstancias, con la incorporación de remanentes. Es un inicio, no es un final", ha precisado.

Además, ha expuesto que aspiran a hacer de la Diputación "una administración más ágil, más flexible y más moderna". "No descuidamos el reto de establecer un mayor control económico-financiero de las áreas para evitar cualquier discrecionalidad en ayudas y servicios" y "de rediseñar una institución más humana y profesionalizada comprometida con el municipalismo, la eliminación de trabas administrativas y la simplificación de entes dependientes".

La institución provincial inyectará en 2022 en los municipios 70 millones de euros del Plan de Inversiones 2022-23 y mantendrá los 42,5 para el Fondo de Cooperación y sus apéndices de turismo y despoblación. También subirá en 19,7 millones las transferencias corrientes; en 14,3 la partida de medio ambiente; en 5,1 las inversiones; en 4,2 los recursos para carreteras; y en otros 2 la asignación para servicios Sociales, que supera los 24 millones.

Mascarell ha mencionado los más de 100 millones para Medio Ambiente y el Consorcio de Bomberos, que asume a los brigadistas de Divalterra; los 134 millones para el Hospital General; y los 50,8 para Carreteras. Igualmente, ha destacado el Programa Reacciona, para "incentivar la gestión medioambiental y subvencionar planes como la gestión de residuos, la recuperación de espacios o la prevención de incendios".

El representante de la Vall ens Uneix, Joan Sanchis, ha valorado que el nuevo presupuesto siga "profundizando en la autonomía municipal" con una "inyección importante de recursos para los municipios sin condicionar y sin ser finalistas". Ha agradecido que recoja ayudas para la segunda fase del Museo Textil, actuaciones en la carretera CV-639 en Bufali y en otras poblaciones como Aielo de Malferit o Beniatjar.

"A TIEMPO"

En representación del PP, Juan Ramón Adsuara, ha comentado que además de haber "más dinero a disposición de los ayuntamientos", es necesario que llegue "a tiempo y que se gestione con agilidad. Asimismo, ha pedido ejecución de los recursos porque "si no se ejecuta la inversión da igual subir que no", así como inversiones reales.

Adsuara ha dudado de la mayor autonomía de la que se habla para los consistorio viendo el Plan Reacciona y ha dicho que este tiene "cosas contradictorias, paradojas". "El gobierno quiere que los ayuntamientos sean mayores de edad y hablan de la eficiencia del ciclo integral del agua; el dinero debe ser para mejorar, no para el que ya ha mejorado", ha declarado, además de rechazar el "reparto discrecional".

El diputado no adscrito, Carlos Gil, ha pedido "innovar más en la aportación de la Diputación a la provincia" y ha considerado que aunque este es el presupuesto "más alto, para ser histórico necesita ser innovador". "No lo es. Es un presupuesto que no nos creemos ni usted ni yo", ha dicho a Mascarell.

Gil ha criticado que la corporación siga "delegando la gestión en los ayuntamientos y en quien menos capacidad tiene", ha rechazado un "modelo de Diputación descentralizada" que "pasa la faena a otros", así como que no se cohesione la provincia y que se olvide su patrimonio. Ha expresado su abstención y ha reclamado también mayor ejecución.

Por parte de Cs, Rocío Gil ha indicado que a este grupo no le gustan las cuentas de 2022 "ni en forma ni en fondo" y ha lamentado que no incluyan ninguna de las propuestas hechas por su grupo. Ha considerado que se debería haber dado "un paso más" en reactivación económica, ha solicitado 8 millones para polígonos y más ayudas para los jóvenes.

"IRRISORIO"

"Nos parece irrisorio que el presupuesto, de casi 600 millones, solo destine a los jóvenes 388.000 euros, un 0,06 del total", ha apuntado. A su vez, ha reclamado una partida para los autónomos, ha censurado el aumento de los recursos para memoria histórica y ha echado en falta la existencia de una oficina de asesoramiento europeo para consistorios.

Desde Vox, Joaquín Alés, que ha mostrado su rechazo a las cuentas, ha reclamado partidas para la reactivación del empleo y en favor de la conciliación laboral y ha censurado que se destine a ella únicamente el 0,01 por ciento. Además, ha pedido un plan provincial de reactivación de polígonos industriales y la eliminación de las partidas a los grupos políticos y a la Federación de Municipios.