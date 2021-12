Cvirus.- Gimnasos expressen "indignació" per l'exigència del 'passaport covid' i es reivindiquen com a espais segurs

Segons Gómez-Pantoja, els gimnasos són "espais segurs" en els quals les persones no es lleven la mascareta des que entren fins que ixen "ni per a fer esport ni per a res", per la qual cosa diu no entendre que la Generaliat "s'obstine a danyar a un sector que és essencial per a la salut".

El delegat de la Federació d'Empresaris d'Instal·lacions Esportives ha posat l'accent que en els gimnasos es desinfecten totes les instal·lacions diverses vegades al dia i els materials després de cada ús i es manté la distància de seguretat. "Som modèlics en els protocols i no hi ha hagut cap denúncia a un centre esportiu" per incomplir normes, ha remarcat en declaracions a Europa Press.

D'aquesta manera, Gómez-Pantoja ha mostrat la seua "indignació", després que el Govern valencià haja sol·licitat al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que autoritze l'extensió del 'passaport covid' als gimnasos, a més de tots els espais d'oci i restauració, i a tots els llocs públics en els quals es consuma beguda o menjar -com a cinemes, seus festeres, circs o sales multifuncionals-.

"Acceptem el 'passaport covid' per a incentivar la vacunació", ha assegurat Gómez-Pantoja, "però els centres esportius són segurs" i no entén per què es demana en els gimnasos i no per a anar a centres comercials, esglésies o partits de futbol. En aquest sentit ha argumentat que altres comunitats com Aragó o Andalusia no ho demanen per a entrar gimnasos.

El delegat de la Federació d'Empresaris d'Instal·lacions Esportives volgut posar en relleu que el sector està "danyat" i ha explicat que un terç dels usuaris encara no s'ha reincorporat als gimnasos. En aquest context, ha censurat que "no ha arribat cap ajuda" i ha criticat que, mentre el sectors com l'oci nocturn tenen l'IVA reduït al 10%, els centres esportius que "són esport i salut" segueixen mantenint-lo al 21%.