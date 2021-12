Les autoritats valencianes expressen la seua repulsa al "terrorisme masclista que ha arrabassat la vida a María Elia"

Enfront del Palau de la Generalitat s'ha concentrat bona part del Consell, representants dels grups de Les Corts i la Diputació de València han guardat tres minuts de silenci. La vicepresidenta i portaveu, Mónica Oltra, ha afirmat que una societat decent "ha de desterrar el masclisme i la violència contra les dones, que és l'expressió més grotesca del masclisme".

"Estem ací -ha incidit- perquè ja costa contindre la ràbia de dones que no podran créixer, viure els seus somnis i de xiquets i xiquetes que es queden orfes i, a voltes, orfes d'esperança".

La vicepresidenta ha manifestat que María Elia tenia "35 anys i tota la vida per davant per a complir els seus somnis per a ser feliç, per a patir, per a ballar, per a plorar. I tot això no ho podrà fer perquè el terrorisme masclista ens la ha arrabassat".

Així mateix, ha assenyalat que amb aquesta concentració silenciosa es vol mostrar també la solidaritat amb la filla de María Elia, "de tres anys, que s'ha quedat sense mare. Eixa xiqueta tenia dret a créixer amb una mare, a passar les etapes de la seua vida amb la seua mare al costat, a passar l'adolescència, a preguntar-li i a compartir les coses que li angoixaven o que li feien feliç".

"Aquesta xiqueta tenia dret també a tindre un pare que no la maltractara i que no li infligira el major dany que es pot fer a un xiquet o una xiqueta que és llevar-li a la seua mare", ha afegit.

Segons ha expressat Oltra, "mereix la pena que estiguem ací mostrant la unitat de tota una societat decent enfront del masclisme, enfront de les persones que neguen la violència contra les dones, enfront d'eixe feixisme que nega les evidències". "Mereix la pena ajuntar-nos per a tornar a dir-nos que som una societat decent que està amb les víctimes i enfrontada al masclisme i la seua violència", ha reafirmat.

També s'han guardat minuts de silenci en diferents actes i institucions com Les Corts. En el Centre del Carme s'ha guardat un minut de silenci al que han assistit la delegada del Govern, Gloria Calero, i la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, que ha instat a "seguir treballant per a construir un espai que garantisca la protecció de les dones, i acabar amb un terrorisme que ens ha d'avergonyir com a societat democràtica".