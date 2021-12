Joaquín Prat, sobre las joyas de Rocío Jurado: "Si quisiera, le habría dejado algo a Gloria Camila, pero no fue así"

La polémica sigue girando en torno al clan Jurado y, ahora, el ojo del huracán se encuentra en las joyas que 'La Más Grande' dejó a su hija Rocío Carrasco en herencia. La cantante adquirió, a lo largo de su vida, valiosas piezas de altísimo precio.

Corales, diamantes y piezas de oro amarillo valoradas entre 20.000 y 150.000 euros son el ajuar que Rocío Jurado dejó a su hija tras su fallecimiento. "Ella era de brillantes y zafiros", explicaba en la tarde del lunes Rosa Benito. Así, por deseo expreso de la artista, todas estas piezas pasaron a manos de Carrasco.

Por su parte, Gloria Camila también recordó con mucho cariño, en Ya son las ocho, algunas de las joyas que poseía su madre, aunque no las ha reclamado: "Yo me tatué uno de los collares en el pie. No soy muy materialista y jamás me he preguntado quién las tiene porque di por hecho que las tenía mi hermana. Yo era muy pequeña y mi preocupación no eran las joyas".

Joaquín Prat, muy tajante, ha comentado: "Con todo el respeto, si su madre así lo hubiese querido, le habría dejado esas joyas o alguna joya o algo. Pero Rocío Jurado tuvo tiempo para pensar mucho en su herencia y decidió que esas joyas las tuviese su hija Rocío Carrasco. Lo que hay que hacer es respetar la última voluntad de quien lega".

Alessandro Lecquio, sin embargo, ha apuntado que le parece "muy acertado lo que hizo Rocío Jurado, sobre todo, considerando que las joyas no entran en la masa hereditaria, sino que pasan directamente a las hijas". "Lo que ya no me parece tan justo es que Rocío Carrasco heredase todas las joyas y a Gloria Camila no le quedase ni la chapita de la cadena de la bañera", ha agregado el conde.

Pese a estas declaraciones, minutos después, el aristócrata ha comentado que "tratar a todos los hijos igual es una estupidez. A los hijos hay que tratarlos según sus necesidades", pues, a diferencia de Rocío Carrasco, Gloria Camila tenía el colchón económico de Ortega Cano.