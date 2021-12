L'IVAM proposa activitats infantils, una yincana i visites a exposicions durant el nadal

El museu romandrà obert en el seu horari habitual durant el període vacacional, a excepció dels dies 24 i 25 de desembre i 1 i 6 de gener, perquè els visitants puguen gaudir de les seues exposicions en les seues seus de València i Alcoi (Alacant), segons ha explicat la Generalitat en un comunicat.

Per al públic familiar i infantil l'IVAM ofereix com a novetat una activitat que porta com a títol '¡Ratas en el museo!', un viatge per l'exposició de l'escultor Guillermo Ros on apareixen 'monstres' i cal superar reptes, com si d'un videojoc es tractara. Els vencedors que aconseguisquen l'última pantalla trobaran unes criatures estranyes: rates que campan a plaer pel museu!.

També per al públic a partir de sis anys està pensada l'activitat '3021: Una odisea en el IVAM'. Es tracta d'una yincana al voltant de l'exposició 'Els exilis de Renau' en la qual els jugadors han de posar a prova els seus dots com a detectius.

Així, a través de les obres de l'artista valencià Josep Renau, els més menuts treballen conceptes com el canvi climàtic, el progrés científic i el compromís social.

Els xiquets i xiquetes de més de quatre anys podran participar en 'El museu en cadena', una acció en la qual reprodueixen la fabricació en cadena per a crear xicotetes publicacions, com si es tractara d'un taller d'autoedició.

Una altra opció proposada és 'Esperant un joc', una caixa que crea la il·lusió de contindre una obra d'art i que convida a jugar en diferents punts del museu.

Seguint amb la programació especial nadalenca, el dia 29 de desembre l'escriptora Fani Grande dirigeix una sessió molt especial d'animació a la lectura en família.

Un dia després, el museu proposa un passeig per Ciutat Vella, des de l'IVAM fins a la Llotja, per a mostrar els paral·lelismes entre l'exposició 'Un ejercicio de violencia. Guillermo Ros' i l'edifici gòtic valencià.

La seu de l'IVAM en la ciutat alacantina presenta un taller en el qual els assistents podran crear el seu propi conte familiar a través dels personatges i els escenaris presents en les obres de l'exposició 'La fotografía en medio'.

VISITES COMENTADES GRATUÏTES

A més d'aquestes activitats, les persones que s'acosten a l'IVAM en nadal podran participar de manera gratuïta en diferents itineraris o visites guiades, tant en el Centre Julio González com a l'IVAM Alcoi.

Les exposicions temporals en exhibició són 'Els exilis de Renau', 'Un ejercicio de violencia. Guillermo Ros', 'Ensayos sobre lo cutre. Lecturas del archivo de Miguel Benlloch', 'Imaginarios mecánicos y técnicos en la Colección del IVAM' i la recentment inaugurada 'Pinazo en el espacio público'.

A Alcoi l'exposició que presenta l'IVAM és 'La fotografia en medio' amb obres d'autors com Robert Frank, Lee Friedlander, Cindy Sherman, Hamish Fulton, Yto Barrada, Gillian Wearing, Joan Fontcuberta i Bleda i Rosa, entre uns altres.