Lola Índigo, sorprendida porque solo le relacionan con chicos: "Si me beso con una chica nadie me empareja con ella"

Lola Índigo acudió este lunes a la presentación de 100 días con la Tata, la película documental que Miguel Ángel Muñoz ha dirigido para rendir homenaje a su abuela. En el evento, la cantante y bailarina sacó tiempo para responder a las preguntas de los medios de comunicación, a los que lanzó un pequeño dardo.

La artista, de 29 años, reconoció la sorpresa que le genera que siempre la emparejen con hombres cuando hace colaboraciones musicales con ellos. Sin embargo, no sucede lo mismo con las mujeres.

La exconcursante de OT 2017 afirma que tiene "amor para todo el mundo". "Es que a mí me emparejan con todo el mundo, pero cuando me beso con las chicas nadie me empareja con ninguna chica, qué curioso...", expresó, con ironía.

Lola Índigo no es la primera famosa que se queja de la tendencia de emparejar a mujeres con hombres, pues Lucía Rivera ya mostró su enfado con la prensa hace meses por el mismo motivo.