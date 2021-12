El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado este martes que el próximo miércoles explicará en la Conferencia de Presidentes autonómicos las medidas restrictivas contra el avance de la sexta ola que pedirá adoptar en Cataluña a partir de la medianoche del jueves al viernes con el aval previo necesario del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Aragonès ha dicho que la pandemia "no es competencia solo del Govern, que lo es de todos, por lo que hace falta que todas las instituciones actúen con la máxima responsabilidad", en alusión a las estatales.

"Las medidas que queremos tomar en Cataluña han de ser extensibles a todos los territorios del Estado para contener la pandemia. Por eso emplazaré al Gobierno a actuar en esta misma dirección, porque los próximos días serán de mucha movilidad entre los diferentes territorios. Y para que las restricciones tengan plena eficacia han de ser lo más compartidas posibles" entre las 19 autonomías, con el fin de evitar 19 navidades diferentes, ha explicado el president catalán. Sobre las restricciones, que supondrán volver al toque de queda de 1 a 6 de la mañana o al cierre del ocio nocturno, entre otras, son "decisiones difíciles, pero imprescindibles e inaplazables", ha afirmado.

"No podemos esperar a la Conferencia de Presidentes del miércoles por la situación que se vive en los hogares y centros de atención primaria y hospitales", ha recalcado.

"Ahora no es el momento de nadar contra corriente ni de buscar la singularidad territorial cuando la evidencia epidemiológica es la que es", ha insistido Aragonès en una rueda de prensa este martes en la que ha justificado el por qué de anunciar restricciones el pasado lunes en lugar de hacerlo la semana pasada, cuando las cifras de la sexta ola ya eran desfavorables.

Para el president, el Govern no ha llegado "tarde" a contener la sexta ola debido a que "la semana pasada, los indicadores en alza eran asumibles a nivel asistencial y no hacían necesario tomar medidas de cara a Navidad, porque queríamos que todo el mundo pudiese disfrutar al máximo de estos días festivos después de 20 meses de pandemia extremadamente duros".

Pero, al mismo tiempo ha lamentado de que este panorama ha cambiado radicalmente "en los últimos días", situando a Cataluña "en un punto crítico por la variable ómicron que nos obliga a actuar con rapidez y eficacia".

"Las recomendaciones del comité científico han sido la base para actuar y no hemos llegado tarde porque somos los primeros del Estado en tomar medidas. Hemos actuado cuando hacía falta y cuando hemos dispuesto de la evidencia científica", ha dicho.

Ayudas a los sectores afectados por cierres y aforos, sin concretar presupuesto

Aragonès ha anunciado en esta comparecencia medidas de apoyo económico a los sectores nuevamente afectados por las restricciones en Navidad tanto por cierres (ocio nocturno) como por aforos (restauración, comercio, sector cultural y deportivo) pero no ha concretado ni plazos para solicitarlas ni cuantías económicas.

El Govern ya está trabajando, ha dicho, en activar "transferencias presupuestarias" tal y como "hemos hecho en cada ola de coronavirus y como volveremos a hacer ahora", ha afirmado. Las conselleries de Economia, Treball, Presidència y Cultura ya están volcadas en el diseño y puesta en marcha de estas ayudas económicas.

No obstante, Aragonès ha insistido en que "los esfuerzos del Govern no serán suficientes si no van acompañados de recursos estatales y de los fondos Covid" y ha afeado que "comencemos el 2022 sin fondos Covid".