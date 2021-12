El Botànic es compromet a presentar la taxa turística abans de març després de consensuar-la amb el sector

En un escrit conjunt, firmat aquest dimarts a un dia de l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat i de la llei d'acompanyament en la qual s'inclourà aquest impost, el Botànic garanteix que entre gener i febrer durà a terme un procés de diàleg amb el sector turístic (empresariat i treballadors) i amb els ajuntaments, associacions de veïns, experts i representants d'administracions de l'entorn que compten amb taxa turística.

A partir d'ací, el seu objectiu és presentar abans que acabe març una proposició de llei creadora del "impost valencià d'estades turístiques", un impost voluntari i municipal perquè els ajuntaments que ho decidisquen puguen obtindre rendiment econòmic del turisme.

Aquesta iniciativa assumirà com a punt de partida l'esmena conjunta de la taxa turística presentada per Compromís i UP, incorporant les millores del procés de diàleg. Per tant, per a facilitar l'acord i la participació ciutadana, aquesta proposta no es votarà en el ple d'aquest dimecres per a la seua incorporació a la llei d'acompanyament.

En l'acord, Manolo Mata (PSPV), Fran Ferri (Compromís) i Pilar Lima (UP) recorden que els tres partits comparteixen la importància del turisme en l'economia valenciana i la necessitat de treballar per un model generador de qualitat de vida per a la ciutadania.

També assenyalen que alguns ajuntaments han reclamat l'engegada de la taxa sense afectar a la demanda, amb l'objectiu de "cuidar el seu atractiu turístic", finançar els seus servicis o invertir en polítiques que compensen els efectes negatius del turisme, com l'augment de preu de la vivenda. Tot açò en la línia de les polítiques impulsades per les principals ciutats europees.

"Defenem, en tot cas, la manera de fer política que ha abanderat el Botànic en la qual el diàleg amb els sectors implicats té una importància cabdal", manifesten els tres síndics.