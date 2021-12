Cvirus.- El Consell ja ha demanat autorització al TSJ per a estendre l'exigència del Passaport Covid

El Consell ha presentat aquest dimarts al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana l'autorització per a estendre l'exigència del conegut com a 'passaport covid' a tots els espais d'oci i restauració, així com a tots els llocs públics en els quals es consuma beguda o menjar -com a cinemes, seus festeres, circs o sales multifuncionals-, i en els gimnasos, en els quals s'haurà de portar també la mascareta.