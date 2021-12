La sisena onada deixa el turisme nadalenc "afonat" en apartaments turístics de la costa i "alacaigut" en hotels

En el cas dels allotjaments turístics, hi ha "moltíssimes cancel·lacions", sobretot per part de la demanda estrangera, a causa de l'augment de contagis en els països europeus i a les restriccions, ha explicat a Europa Press el president de l'Associació d'empreses d'Apartaments Turístics (Aptur), Miguel Ángel Sotillos.

"La xicoteta alegria d'hivern que esperàvem enguany, amb els festius de Nadal i de Nit de cap d'any en cap de setmana s'ha anat en orri", ha lamentat Sotillos, qui apunta que l'ocupació en aquestes festes en la costa, que és on està el gruix del turisme, estarà entre el 20%-40%.

On encara hi ha un "moviment raonable" de viatgers és a les capitals d'Alacant i València, i "potser a última hora alguns espanyols s'animen", depenent de l'evolució del virus aquesta setmana i de les limitacions que s'establisquen. No obstant açò, amb la suspensió de celebracions, el turista d'apartament en la costa prefereix quedar-se a casa, ha apuntat.

Davant aquest panorama, i amb els "pics que contagis" que puguen produir-se després de les reunions familiars nadalenques, Sotillos ha reclamat que s'allarguen els Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) fins a l'estiu i els terminis per a retornar els préstecs, atés que la temporada d'hivern s'augura "un desastre".

TORNAR A LA 'CASELLA D'EIXIDA'

Per la seua banda, el president de l'Associació Empresarial Hostelera de Benidorm, Costa Blanca i Comunitat Valenciana (Hosbec), Toni Mayor, ha apuntat que en aquests moments "la incertesa mana" i el que s'està detectant en els hotels és que "el client anul·la i reserva a última hora".

Segons Mayor, la planta hotelera que està oberta -al voltant d'un 40%- "arriscarà fins a primers de gener però si açò es posa lleig caldrà tancar", ha advertit. "Amb restriccions, sense turistes anglesos, ni holandesos, etc. tornarem a la casella d'eixida", ha lamentat.

En aquest escenari, el president d'Hosbec espera que s'accelere una "vacunació massiva" amb la tercera dosi enfront de la nova variant de coronavirus i que l'extensió del passaport Covid a la Comunitat exercisca "més pressió sobre els incrèduls perquè es vacunen".