Ángel León en 'Espejo público': "La primera estrella Michelín llegó cuando estaba a punto de cerrar el restaurante"

En la mañana de este martes, Espejo público ha emitido la segunda parte de la charla de Fran Rivera con Ángel León. Tras abordar el tema de su infancia, la conversación entre el torero y el cocinero se ha centrado en los comienzos del chef, que no fueron nada buenos.

La novedad de su carta gastronómica, hizo que muchos clientes no quisieran ir a su restaurante y que, incluso, algunos lo abandonasen por "no tener nada de carne". "La gente llegaba, se tomaba una cerveza y al mirar la carta se iban", ha comentado el chef del mar. Esto provocaba la ira de Ángel León, que ha asegurado que llegó a no cobrar nada a aquellos que se levantaban y se marchaban del local.

"Mi madre me decía: 'Niño, tienes el peor restaurante del mundo porque no puedo llevar a mis amigas'", ha apuntado el chef que, además, ha explicado: "La primera estrella michelín llegó cuando estaba a punto de cerrar el restaurante". Por otra parte, el cocinero ha abordado el problema actual con los pulpos y la posible retirada de las cartas de alimentos, puesto que son seres que sienten: "Todo lo que comemos sufre. Sufre igual una gamba que un pollo una vaca".

Así, Ángel León ha comentado que sus exploraciones en el mundo marino le llevaron a descubrir la zostera, una planta en la que nadie había reparado antes y que contiene granos en su interior. Por ello, el chef ha recreado el ambiente marino para tener su propio cultivo de zostera y poder disponer de este vegetal marino en su establecimiento.

El chef ha agregado que "vivimos en un país con las mejores leguminosas del mundo. Dicen que la quinoa es un superalimento. ¿Y la lenteja qué es?". "Tenemos que cuidar lo nuestro. La gente tiene que guisar más esos platos de cuchara. Pero es que ya no hay tiempo ni para guisar", ha comentado León.

Para terminar, el cocinero ha mostrado a Fran Rivera unos cangrejos luminiscentes que se mantienen iluminados toda su vida hasta que se aparean. El chef del mar ha derramado un poco de agua sobre los minúsculos cangrejos y, después, los ha echado sobre la encimera de la cocina y, bajo la atenta y estupefacta mirada del torero, ha comenzado a jugar con ellos y con la luz que desprenden.