Putin avisa de que Rusia responderá con firmeza a cualquier paso que considere hostil por parte de Occidente

Rusia no exige para sí condiciones exclusivas en materia de seguridad, pero responderá con firmeza ante cualquier paso que considere hostil por parte de Occidente, advirtió este martes el presidente ruso, Vladímir Putin, en una reunión con la plana mayor del Ministerio de Defensa ruso.

"No pedimos para nosotros ningún tipo de condición exclusiva. Rusia aboga por una seguridad indivisible y en pie de igualdad en todo el espacio eurasiático", afirmó en su intervención, transmitida en directo por la televisión.

El mandatario ruso subrayó que en caso de que Occidente mantenga un línea "evidentemente agresiva" Moscú a responderá con "medidas técnico-militares adecuadas" y reaccionará "con firmeza a estos pasos hostiles".

(Habrá ampliación)