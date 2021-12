Els fets van ocórrer cap a les 22.25 hores d'aquest dilluns, quan els agents van rescatar un total de nou homes, tots majors d'edat i de nacionalitat algeriana i marroquina. D'ells, huit estan en aparent bon estat de salut mentre que l'altre restant ha sigut traslladat a un centre sanitari.

Posteriorment, el grup va ser traslladat al Port d'Alacant on han sigut atesos per membres de la Creu Roja. També se'ls realitzaran les proves PCR, tal com marca el protocol sanitari.