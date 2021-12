Més d'un terç de l'alumnat que va fer classes online durant la pandèmia mostra ansietat, segons un estudi

El treball ha sigut publicat en la revista 'International Journal of Environmental Research and Public Health' sota el títol 'Implicacions del model d'ensenyament online derivat de la situació de tancament de la Covid-19 per a l'ansietat i el funcionament executiu en xiquets i adolescents espanyols', segons ha informat la institució acadèmica en un comunicat.

Quant al sexe, l'estudi determina que els homes mostren majors percentatges d'ansietat mitjana (34,6%) i baixa (31,8%), en contrast amb les dones, en les quals els nivells alts apareixen en un 40%. Pel que fa a l'edat, l'estudi observa que el grup d'11 a 18 anys mostra major puntuació en ansietat baixa que el de 6 a 10 anys, la qual cosa significa que el grup amb edats compreses entre 6 i 10 han patit nivells més alts d'ansietat que el grup d'11 a 18 anys.

En conclusió, un dels autors de l'estudi, Ignasi Navarro del Departament de Psicologia Evolutiva i Didàctica de la UA assenyala que "els xiquets, xiquetes i adolescents que han patit aïllament durant un període perllongat de temps han presentat trets mitjans i alts d'ansietat".

"Aquesta ansietat general afecta a les funcions executives, és a dir, al conjunt d'aptituds cognitives que intercedeixen en molts procediments de la vida quotidiana, tant en l'àmbit d'autorregulació cognitiva com a emocional", ha afegit.

Així mateix, exposa que açò es tradueix en joves irascibles, nerviosos, avorrits, desorganitzats i amb una important pèrdua d'hàbits en general, tant en l'àmbit familiar com en l'acadèmic. "Les dades de l'estudi han d'interpretar-se des d'una mirada holística de la situació viscuda durant la Covid-19 i com ha afectat als diferents rangs d'edat que componen la nostra societat", indica l'investigador de la UA.

Igualment, Navarro assenyala que "cal tindre en compte que tant els xiquets i xiquetes en edat escolar, com els adolescents, necessiten com a ferramenta bàsica per al seu desenvolupament psicosocial el contacte amb els seus iguals".

Per tant, entendre la "gravetat" de substituir la presencialitat a les aules per una docència virtual o semipresencial, allunyats d'aquells amb els quals comparteixen interessos, complicitats i que són font de desenvolupament emocional, "és fonamental per a valorar els resultats de l'estudi".

"Partint d'aquest punt, podem imaginar que una situació d'aïllament social, afecta a nivell emocional a tota la població, però especialment a la nostra mostra d'estudi: xiquets, xiquetes i joves de 6 a 18 anys", subratlla l'expert.

CONTACTE SOCIAL

Finalment, destaca que la importància dels resultats "resideix principalment en la presa de consciència sobre les conseqüències de privar de contacte social a determinats sectors de la població, amb una major incidència en la infància i la joventut".

"Durant la pandèmia s'ha demostrat que les escoles, els instituts i les universitats han sigut espais segurs, no han sigut focus de propagació de la malaltia. Per tant, és important treballar la conscienciació de la població i l'assumpció de responsabilitats individuals com a ferramenta de lluita contra futures pandèmies, evitant costi el que costi l'aïllament social i els perjuís que d'ell es deriven", afig Navarro.