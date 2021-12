Habitatge presenta les conclusions del procés de participació veïnal del barri La Torre

L'objectiu d'aquest procés és incorporar aportacions de la ciutadania per a definir accions i estratègies de futur i impulsar la rehabilitació integral d'aquest barri de València. Es tracta d'un espai de diàleg entre l'administració i la ciutadania que permet detectar problemes, arreplegar necessitats i prioritzar actuacions en el poble, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

Les propostes presentades es divideixen en sis àrees temàtiques: habitatge, espai públic, mobilitat, salut i educació, comerç i patrimoni cultural i agrícola.

En l'apartat d'habitatge, les propostes s'han centrat en la necessitat d'ampliar el parc públic, d'acompanyar i fer un seguiment de les persones que finalment accedeixen a eixos habitatges. També els preocupa el parc d'habitatge buit i els mecanismes existents per a la seua mobilització.

Pel que fa a l'espai públic, les propostes van dirigides la dignificació, manteniment i neteja de les zones comunes, així com la creació d'àrees i usos temporals en els solars buits.

Quant a mobilitat, s'ha proposat la millora de la connexió entre La Torre i les seues zones en desenvolupament per a facilitar la mobilitat interior a través d'un Pla Especial. També s'aposta per la millora de la connectivitat amb les pedanies i nuclis propers mitjançant vies ciclopedestre als vianants.

Respecte a la millora de la mobilitat amb València es proposa modificar el traçat de les línies d'EMT per a incloure la zona en desenvolupament de La Torre, l'obertura de via ciclopedestre entre La Torre i l'estació de València Sud de Metrovalencia, la creació d'un baixador de les línies C1 i C2 de Rodalies de Renfe, la dignificació de la nova passarel·la ciclopedestre per a proveir ombra i augmentar la seguretat en el recorregut i la millora de la senyalització vial en creus amb tal d'incrementar la seguretat per als vianants.

Unes altres de les reivindicacions són relatives a la salut i l'educació. Entre elles destaca la construcció d'un centre de salut, l'ampliació del servici del consultori mèdic, la creació d'una escola d'adults, mares i dones, el foment de la matriculació en el CEIP Padre Manjón i facilitar la creació d'un AMPA/AFA.

D'altra banda, per als residents de La Torre l'impuls del comerç és fonamental per a millorar la seua qualitat de vida. Per a açò, proposen la creació d'un mercat ambulant setmanal, recuperar el mercat tradicional i obtindre facilitats per a instal·lar la 'tira de comptar'.

Entre les propostes sobre patrimoni cultural i agrícola, destaca la defensa de la creació d'espais per a l'activitat agrícola, el foment de l'horta com a espai comú i d'interacció amb els veïns, la rehabilitació d'espais abandonats i posada en valor del patrimoni cultural, així com reforçar la cultura popular (festes, esdeveniments culturals, etc.) per a consolidar la relació entre les diferents comunitats de La Torre.