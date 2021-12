Mercedes Caballero es presenta a les primàries per a revalidar el càrrec de secretària general del PSPV

Mitjançant un comunicat, la secretària provincial ha explicat que "la militància del PSPV-PSOE és major d'edat". "No necessita que cap càrrec o representant públic li diga com ha de pensar, com ha de sentir el partit, ni a qui ha de donar suport. Fa temps que acabem amb eixes formes de dirigir l'organització. Temps en els quals uns quants imposaven les decisions a prendre", ha agregat.

La candidata socialista ha indicat que el projecte que abandera, "aposta pel feminisme, el municipalisme, la transparència, la igualtat real i, per damunt de tot, pel poder de les bases, que són el cor del nostre partit". "En aquests quatre anys hem mantingut l'essència d'un partit que va aconseguir que la militància fora qui prenguera les decisions, eixa segueix sent la nostra prioritat", ha agregat.

Caballero ha destacat que en 2017 la província de València va ser "la primera a comprendre que amb l'ajuda de la nostra militància podíem aconseguir una autèntica regeneració democràtica en el si del partit per a acabar amb una forma d'entendre la política allunyada de les bases".

"Vam demostrar que la veu de cada militant és personal, que manca d'imposicions, que és única, i transcendental. La militància de la província va ser determinant perquè Pedro Sánchez recuperara la secretaria general de la nostra organització. El vot del militant va adquirir el caràcter individual que va enfortir el nostre projecte comú", ha subratllat.

FEMINISME

Caballero ha explicat que seguirà reivindicant la "igualtat plena". "El feminisme es practica amb dones, amb fets, amb més que paraules. No només volem estar, volem decidir". En aquesta línia, ha indicat que "és moment que el PSPV-PSOE demostre que realment creu en el lideratge femení. La igualtat no consisteix en simplement afegir un component femení ni un component d'igualtat entre els gèneres. Cal transformar l'exercici de poder i apostar perquè les dones també tenen llocs de decisió i no només de representació".