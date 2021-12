Cvirus.- PSPV demana "sentit comú", Compromís i UP més restriccions i l'oposició no fiar-ho tot al passaport COVID

Així han valorat representants dels sis grups de Les Corts, en declaracions en passadissos abans del ple de pressupostos, un dia després que la Generalitat acordara demanar al TSJCV estendre el passaport COVID a tota la restauració i a cinemes, teatres o gimnasos.

Com síndic socialista, Manolo Mata ha demanat un esforç col·lectiu en les festes nadalenques i ha advocat per tornar a implantar l'obligatorietat de la mascareta i reforçar la vacunació. Amb tot, ha recordat que "el que arriba ràpid i malament és el virus" i que l'any passat es van adoptar les restriccions "més importants a Espanya", com el tancament perimetral, i malgrat açò la Comunitat va tindre els pics més alts al gener.

De Compromís, el diputat Carles Esteve ha defès que la conferència de presidents adopte "alguna proposta que torne a prioritzar la salut" perquè els hospitals no estiguen saturats en nadal per a atendre altres urgències. Ha reconegut que Sánchez arriba "justet" amb aquesta convocatòria perquè "qualsevol mesura serà complicada d'engegar" a dos dies de Nit de Nadal, "però millor tard que mai".

En la mateixa línia, la portaveu d'UP, Pilar Lima, ha instat la Conselleria de Sanitat a pensar en "possibles escenaris a mitjà-llarg termini" i ha reconegut que una possibilitat podria ser el tancament de l'oci nocturn igual que Catalunya. Però sobretot ha demanat estar alerta del col·lapse hospitalari i que els presidents "tanquen files i no facen polítiques uns contra uns altres".

Entre l'oposició, el 'popular' José Juan Zaplana ha advertit que és "curiós" que el passaport es demane en gimnasos o cinemes i no en hospitals, a més d'exigir que es reforce el rastreig i les PCR i que la conferència no siga "una campanya de màrqueting" de Sánchez. Ha criticat que Puig (PSPV) no comunique les restriccions als partits abans d'anunciar-les i que oferira una roda de premsa "sense mascareta" l'endemà passat de tindre un contacte estret.

La síndica de Cs, Ruth Merino, ha coincidit que Sánchez "arriba tard" perquè "el Govern igual que la Generalitat peca de falta de prevenció" i el passaport "no és la panacea i pot donar una sensació de falsa seguretat". Ha descartat tornar al toc de queda a la Comunitat i ha exigit més test d'antígens, rastreig i proves diagnòstiques, perquè en cas contrari "arriba l'onada i ens arrasa".

I de Vox, José Mª Llanos ha denunciat que el passaport COVID "només serveix per a espantar i marcar a la població" quan creu que "el poble valencià és prou adult com per a prendre les mesures pertinents". "És un joc més dins d'aquest circ (...), una persecució a la llibertat", ha dit.