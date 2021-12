PSPV pide "sentido común", Compromís y UP más restricciones y la oposición no fiarlo todo al pasaporte COVID

Así han valorado representantes de los seis grupos de Les Corts, en declaraciones en pasillos antes del pleno de presupuestos, un día después de que la Generalitat acordara pedir al TSJCV extender el pasaporte COVID a toda la restauración y a cines, teatros o gimnasios.

Como síndic socialista, Manolo Mata ha pedido un esfuerzo colectivo en las fiestas navideñas y ha abogado por volver a implantar la obligatoriedad de la mascarilla y reforzar la vacunación. Con todo, ha recordado que "lo que llega pronto y mal es el virus" y que el año pasado se adoptaron las restricciones "más importantes en España", como el cierre perimetral, y a pesar de ello la Comunitat tuvo los picos más altos en enero.

De Compromís, el diputado Carles Esteve ha defendido que la conferencia de presidentes adopte "alguna propuesta que vuelva a priorizar la salud" para que los hospitales no estén saturados en navidades para atender otras urgencias. Ha reconocido que Sánchez llega "justito" con esta convocatoria porque "cualquier medida será complicada de poner en marcha" a dos días de Nochebuena, "pero mejor tarde que nunca".

En la misma línea, la portavoz de UP, Pilar Lima, ha instado a la Conselleria de Sanidad a pensar en "posibles escenarios a medio-largo plazo" y ha reconocido que una posibilidad podría ser el cierre del ocio nocturno al igual que Catalunya. Pero sobre todo ha pedido estar alerta del colapso hospitalario y que los presidentes "cierren filas y no hagan políticas unos contra otros".

Entre la oposición, el 'popular' José Juan Zaplana ha advertido que es "curioso" que el pasaporte se pida en gimnasios o cines y no en hospitales, además de exigir que se refuerce el rastreo y las PCR y que la conferencia no sea "una campaña de marketing" de Sánchez. Ha criticado que Puig (PSPV) no comunique las restricciones a los partidos antes de anunciarlas y que ofreciera una rueda de prensa "sin mascarilla" dos días después de tener un contacto estrecho.

La síndica de Cs, Ruth Merino, ha coincidido en que Sánchez "llega tarde" porque "el Gobierno al igual que la Generalitat peca de falta de prevención" y el pasaporte "no es la panacea y puede dar una sensación de falsa seguridad". Ha descartado volver al toque de queda en la Comunitat y ha exigido más test de antígenos, rastreo y pruebas diagnósticas, porque de lo contrario "llega la ola y nos arrasa".

Y de Vox, José Mª Llanos ha denunciado que el pasaporte COVID "solo sirve para asustar y marcar a la población" cuando cree que "el pueblo valenciano es lo suficientemente adulto como para tomar las medidas pertinentes". "Es un juego más dentro de este circo (...), una persecución a la libertad", ha dicho.