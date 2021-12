Un cotxe elèctric teledirigit condueix als xiquets al quiròfan a l'Hospital Vithas Castelló

La col·laboració de Vithas i el fabricant de gasos industrials i medicinals Messer Ibèrica ha fet possible que els xiquets que se sotmeten a intervencions quirúrgiques a l'Hospital Vithas Castelló entren en el quiròfan transportats per un cotxe elèctric teledirigit.

La iniciativa redueix l'ansietat que provoquen les intervencions pediàtriques per als xiquets i els seus pares i facilita els procediments prequirúrgics, segons ha informat Vithas en un comunicat.

Vithas i Messer busquen amb açò humanitzar l'assistència pediàtrica adherint-se a una iniciativa que ja s'està duent a terme en altres hospitals del grup Vithas.

En la presentació que ha tingut lloc aquest matí a l'Hospital Vithas Castelló, el doctor Jesús Merino, director mèdic del centre hospitalari, ha afirmat que gràcies a aquesta iniciativa es pot disminuir el sentiment d'estrés i trauma que pot provocar haver d'anar al quiròfan en edats tan primerenques, i ha afegit que "introduint elements que el xiquet associa amb el joc és més fàcil que oblide la por a un entorn desconegut".

"Sens dubte el pacient pediàtric entra en el quiròfan més relaxat i feliç, de manera que, a més de disminuir la càrrega negativa del xiquet, es facilita la tasca del personal mèdic i emocionalment ajuda els pares a soportar aquest moment", ha afegit.

AMBIENT MÉS CALMAT

El doctor Javier Miranda, responsable de la unitat de pediatria, ha subratllat a més que no només s'aconsegueix que els més menuts es distraguen durant el circuit quirúrgic, sinó que potencien un ambient més calmat els dies d'intervencions pediàtriques "facilitant d'aquesta manera els procediments prequirúrgics d'infermeria i anestèsia. La iniciativa aconsegueix, així mateix, millorar el despertar de l'anestèsia disminuint el sentiment de preocupació i plor".

"Els cotxets contribueixen a la humanització en la cirurgia pediàtrica del nostre hospital, ja que una intervenció quirúrgica és un moment de gran tensió emocional, i estar prop del xiquet i la seua família ens permet ajudar-los a afrontar-ho amb menor ansietat", ha conclòs el doctor Merino.

Per la seua banda, Marion Riedel, responsable de comunicació de Messer Ibèrica, ha explicat que "viure una intervenció quirúrgica és un episodi complex per a qualsevol persona i, en el cas dels xiquets, encara més". Per açò, -ha dit- han volgut unir-nos a aquesta iniciativa, "que converteix el camí a la sala d'operacions en un joc i alleuja la càrrega traumàtica que pot suposar".

Messer Ibèrica ha col·laborat amb Vithas, a través de diferents accions amb la Fundació Vithas, des de fa dotze anys en diferents àrees com, per exemple, atorgant una beca per a la formació i investigació en radiocirugia.