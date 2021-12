El Corte Inglés col·labora amb Creu Roja oferint "menús saludables" a persones sense llar al desembre, gener i febrer

El Corte Inglés col·labora amb Creu Roja a València, per segon any consecutiu, per a atendre a persones sense llar de la ciutat, proporcionant-los "sopars saludables" en els mesos més freds de l'any.