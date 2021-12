Eva González y Jorge Sanz, protagonistas de 'Fuera del mapa' este martes

Después de ofrecer una entrega con Rozalén y Mamen Mendizábal, este martes 21 de diciembre vuelve Fuera del mapa, pero con dos nuevos rostros: Eva González y Jorge Sanz, quienes mostrarán su faceta más personal recorriendo España junto a Alberto Chicote.

El programa comenzará a las 22:30 en La Sexta y llevará al actor a Girona y a la presentadora a la isla de El Hierro. En el caso de Jorge Sanz, este visitará los Caminos de Ronda, en el litoral de la Costa Brava; una ruta que también incluirá Cabo de Creus y Cadaqués, el bucólico pueblo que alberga la casa museo de Salvador Dalí.

En la segunda parte del formato, protagonizada por la presentadora de La Voz, cuya final se emitió precisamente este sábado, el equipo se trasladará a la isla canaria de El Hierro, caracterizada por su actividad volcánica y sus consecuentes playas de arenas oscuras.

El avance deja ver que la andaluza hablará de algunas decepciones o "trompazos" que se ha llevado en televisión, pero también de sus miedos y sus motivaciones: "Solo me asusta lo que no me ilusiona", dice en el vídeo que La Sexta ha compartido en su cuenta de Twitter.