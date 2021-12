Cuatro comenzó su semana emitiendo El debate de las tentaciones. Entre los asistentes a plató y como es habitual estuvieron Maribel, madre de Alejandro, en la calidad de defensora; y Kiko Matamoros como colaborador.

Alejandro está siendo uno de los protagonistas indiscutibles de la edición con sus comentarios machistas y sus ataques de pánico, y ya tras el estreno del formato su madre rompió a llorar en plató por las duras críticas que el andaluz estaba recibiendo en las redes sociales.

Férrea defensora de su hijo, este lunes Maribel se batió en duelo con Kiko Matamoros por los ataques de este al modelo, que según ella vienen desde su paso por Gran Hermano Vip 4. Para ello, no dudó en llamar "machista" al colaborador, en decir que era un "payaso" (aunque lo intentó suavizar diciendo "payasete" después) y en señalar un supuesto trato vejatorio a sus compañeras: "Hablas muy mal a las mujeres de Sálvame, no eres un ejemplo a seguir. Cállate la boca mejor, que estás con Alejandro que no sé lo que te pasa con él", sentenció.

En ese momento intervino Sandra Barneda, que le pidió un ejercicio de autocrítica y contención: "La situación no es fácil, pero tu hijo la ha cagado también. Mantengamos la compostura, aquí te hemos tratado muy bien y tú te has metido con el programa y has llamado payaso a una colaborador. ¿Tu hijo es el ángel y nosotros somos el demonio?", dijo la presentadora, intentando calmar las aguas.

Maribel, en su defensa, afeó que se permitiera que los colaboradores criticaran muy duramente a su hijo y se mantuvo impasible hasta que tomó la determinación de no decir nada más pues, a su juicio, todas sus palabras se malinterpretaban. Por su parte, Kiko Matamoros, lejos de recular, le echó más leña al fuego.

"Como sé que no soy un ejemplo a seguir por mi experiencia vital, puedo decir que tu hijo es el peor ejemplo a seguir, mucho peor que yo. Él no puede hacer feliz a nadie, porque es un posesivo. Qué ganas tengo de que acabe la edicion para contar cómo es tu hijo. No es ningun santo y tengo munición para que vuele por los aires", estalló, enigmático, justo antes de que Barneda intentara mediar una vez más y le pidiera que se guardara las amenazas.