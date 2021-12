Darío reconoce que engañó a 'La isla de las tentaciones': ya sabía que Sandra le había sido infiel justo antes del 'reality'

En el último capítulo de La isla de las tentaciones, emitido el pasado miércoles en Telecinco, se pudo ver un atisbo de la reacción de Darío Sellés a una infidelidad de su novia, Sandra Férriz, apenas una semana antes de que comenzara el reality. La traición habría tenido lugar en Murcia y con el exnovio de la participante del programa.

Sellés lo supo mediante un vídeo en el que Sergio Beré, uno de los solteros, lo contaba como broche a su paso por el programa, antes de irse. En aquellas imágenes, Darío puso cara de sorpresa y, abatido, dijo "qué dolor". Sin embargo, no es oro todo lo que reluce y en El debate de las tentaciones que emitió Cuatro este lunes 20 de diciembre, se pudo ver que el joven no se sintió tan sorprendido, pues ya era conocedor de dicha información.

"Yo esto ya lo sabía, pero Sandra y yo acordamos no decir nada. ¿Tú ves lo que pasa? Nunca he fallado a una persona. ¿Qué hago yo? ¿Veis como yo no he hecho nada? ¿Cómo puedo merecerme esto?", dijo Darío antes de venirse abajo y romper a llorar.

Sandra Barneda tardó muy poco en dejarlo en evidencia pues, unos segundos antes, el joven había negado que la alicantina le hubiera sido infiel, por lo que mintió al programa. "Solo al principio, le pillé una conversación con un chico, pero decidí seguir adelante", dijo Darío sobre su novia cuando la presentadora le preguntó por posibles infidelidades.