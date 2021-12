La única condición de José a su cita en 'First dates': "Que no tenga el culo plano"

José ha pasado un tiempo en el pirineo leridano tras su separación, pero allí no consiguió encontrar pareja y por eso decidió visitar este lunes First dates, eso sí, le comentó a Carlos Sobera la única condición que pedía para su cita: "Que no tenga el culo plano".

"He pasado un año en las montañas para pensar lo que tengo que hacer, pero no puedo estar siempre metido en casa. No hay nada fácil en esta vida, y menos encontrar pareja hoy en día", comentó el barcelonés.

Su cita fue Elena, también de Barcelona, y que dejó impresionado a José con sus ojos: "Los tiene muy bonitos, son azules y puedes estar mirándolos un buen rato", admitió el pensionista.

José y Elena, en ‘First dates’. MEDIASET

Durante la velada comentaron multitud de temas buscando alguno con el que conectar, pero su cita empezó a torcerse cuando Neferyt, otra comensal que estaba cenando en el local de Cuatro, realizó un baile que cautivó a José, provocando le enfado de Elena.

"Este –la cita de Neferyt- habrá pedido que tenga tetas y culo", comentó el barcelonés entre risas. "Que 'pechonalidad' y que pezones", añadió para sorpresa de su pareja de la noche: "Me he quedado...", reconoció Elena.

Neferyt, Elena y José, en ‘First dates’. MEDIASET

José señaló que "daban ganas de acercarse a la chica, su forma de bailar ha sido muy excitante", pero lo que hundió la cita fue cuando le comentó a Elena que "la que me parece la más guapa del restaurante es Lidia Torrent".

Al ver la cara que ponía la barcelonesa con su observación, José confesó que "la verdad es que creo que la he cagado ahí, que ya tengo una edad... ¿Cómo puedo decir eso en una cita? Es que soy tonto".

Elena, en ‘First dates’. MEDIASET

Al final, y pese a todo, el barcelonés sí que quiso tener una segunda cita con Elena: "Es agradable, tranquila y tiene unos ojos muy bonitos". Pero ella no pensó lo mismo y descartó volver a verse: "Necesito a alguien más alegre".