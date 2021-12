Motos y su reflexión sobre la Navidad: “Este es tiempo de grandes palabras: Paz, amor, felicidad… y frustración”

Pablo Motos volvió a 'pasarse de la raya' este lunes en El hormiguero tras la entrevista a Leiva -que acudió al espacio de Antena 3 para presentar su nuevo disco, Cuando te muerdes el labio- y las diferentes secciones del programa.

El presentador reflexionó sobre la Navidad: "Este es el tiempo de las grandes palabras: Paz, amor y felicidad. Igual falta una más, que es la frustración de ver que esas cosas ni siquiera son posibles en nuestras reuniones familiares".

"En ellas se acaba discutiendo por esas cuestiones que hacen que en el mundo sea imposible la paz y la felicidad. Siempre las mismas: El dinero, la política, la cochina envidia y el maldito rencor", aseguró el valenciano.

Pablo Motos, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Motos continuó diciendo que "la paz no es posible porque no somos animales pacíficos ni lo hemos sido nunca, si lo fuéramos, la historia de la humanidad sería una historia de paz y no lo que es, la historia de las infinitas guerras que han sacudido el mundo".

"Por mucho que hablemos de paz, no somos pacíficos porque nuestro concepto de ella es prepararnos para la guerra y, sobre todo, no lo somos porque en los otros vemos enemigos, no hermanos ni semejantes. Y rodeados de enemigos es imposible vivir en paz", destacó el presentador.

El conductor del programa explicó que "no somos pacíficos y tampoco somos amorosos por la misma razón, porque en los otros vemos enemigos, rivales, competidores... amamos con desconfianza, con sospechas, con celos, temiendo que la persona amada pueda traicionarnos, engañarnos, sernos infieles...".

"Así es como convertimos el amor en un sin vivir, en un tormento, en una forma de hacer daño y hacérnoslo a nosotros mismos", afirmó Motos. "Por eso, porque no somos pacíficos ni sabemos amar generosamente sin miedo y egoísmos, es imposible la felicidad", añadió.

El valenciano comentó que "a lo mejor, podríamos intentar esta Navidad controlar ese impulso que nos viene de dentro y nos llena de rabia para no ver al de enfrente como un enemigo, como alguien en quien desconfiar o como un intruso que no pinta nada en tu familia".

También quiso darle un consejo a los espectadores para concluir: "Sé amable, aunque solo sea por ver qué pasa, no vaya a ser que, de repente, sí que puedas sentir paz, amor y felicidad, pero de verdad".