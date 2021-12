Pablo Motos alerta sobre el coronavirus: "Con esta ola, la gente está cayendo como ratas"

Este lunes, antes de entrevistar al invitado del día, el cantante Leiva, Pablo Motos quiso dirigirse al público de El hormiguero para advertirles sobre las últimas noticias del coronavirus.

"Os quiero decir como me siento por si os sirve de guía en esta situación donde la información es confusa. Estoy en contacto con mucha gente y tengo buena información", comentó el valenciano.

"Esta es la peor ola de la covid de todas en cuanto a contagios y nos va a alcanzar a casi todos", afirmó el presentador. "Os cuento cosas personales, la gente de mi entorno está cayendo como ratas, tengo un montón de amigos famosos que lo han pillado en los últimos cuatro días", añadió.

Y explicó que "dos de los invitados de esta semana tendrán que hacer la entrevista por videollamada porque se han contagiado". También afirmó que "el equipo del programa que llevábamos meses sin dar un positivo, y nosotros hacemos test a todo el mundo y a todos los invitados cada semana, esta mañana han caído ocho".

Señaló que en sus vacaciones navideñas "tenía previsto ir a París y lo he anulado. A mi familia le he dicho que no vengan en Nochebuena... Lo cuento por si os sirven de referencia para situaros en qué momento estamos".

"Esta variante -omicron- es igual de contagiosa que el sarampión y el virus multiplica los contagios por dos cada 36 horas. Con esto se bloquearán los hospitales, no las UCI", afirmó.

"Siento ser portador de malas noticias", admitió el valenciano.