"Todas nuestras propuestas presupuestarias son serias", replica Podemos-Equo Xixón al Gobierno local

"Todas nuestras propuestas presupuestarias son serias, porque el objetivo de nuestro programa, del que salen, es mejorar la vida de la gente", ha replicado al Gobierno local en respuesta a las palabras de la portavoz de este, Marina Pineda, quien criticó las 'exigencias' de la coalición morada y verde, especialmente con la recuperación de la Renta Social municipal.

No obstante, ha recalcado que no tienen cerrada la puerta a un acuerdo "con contenido, que permita atender las demandas reales de la ciudad", según una nota de prensa de la coalición, que ha dicho confiar en que las palabras de Pineda "no sean una estrategia para blanquear la búsqueda de acuerdos con la derecha alejándose delas políticas progresistas de las que tanto habla el PSOE a todos los niveles", ha apuntado Tuero.

"Sí coincidimos en que hay margen para hablar porque tenemos puntos coincidentes y esperamos que esa sea la realidad detrás de los micrófonos", ha señalado la portavoz de la coalición morada y verde.

"La pandemia de COVID ha puesto en evidencia una situación estructural que, incluso antes, hace que cada vez a más hogares les cueste llegar a fin de mes", ha explicado.

"Una realidad a la que la Administración local no ha sabido o no ha querido adaptarse; sigue en ayudas de emergencia que no llegan a esta nueva realidad y por tanto hay que adaptar y mejorar", ha reivindicado.