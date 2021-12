Guerra abierta entre Ainhoa Arteta y su biógrafa: "Estoy indignada"

Ainhoa Arteta se enfrenta a un final de año muy convulso. Recuperada de las graves secuelas sufridas tras sufrir una infección generalizada que se saldó con la amputación de dos de sus dedos, la soprano ha empezado a recuperar su vida social. Comparte viajes, cenas y sueños con las personas de su entorno más próximo, a las que ya les ha anunciado su intención de volver a retomar su agenda laboral.

Con las aguas mediáticas más calmadas tras su inesperada separación de Matías Urrea, la artista vasca tiene intención de volver a defender, sobre los escenarios, los encargos operísticos que la han catapultado como una de nuestras cantantes líricas más importantes.

Sin embargo, la tranquilidad de los últimos tiempos podría transformarse en agitación o enfrentamiento. Ainhoa me negó hace unos días que, tal como se había publicado, tuviera intención de publicar un libro biográfico. Definió como "bulo" que la escritora Helena Cosano hubiera recibido su encargo para expresar sobre el papel sus vivencias.

Una afirmación que ha molestado y sorprendido a la escritora que, tal y como ha podido saber 20minutos, asegura tener un contrato firmado por la cantante en el que no solo se establecerían los asuntos a tratar en el libro, sino también las fechas de entrega y publicación, fijadas, al parecer, para este trimestre de 2021.

"Estoy perpleja, porque estaba todo firmado y, aunque es cierto que quedan por rematar algunos aspectos relacionados con la última parte de su vida, el libro está terminado. Es un recorrido muy bonito por la vida de una mujer a la que admiro y estoy indignada", afirma Cosano en conversación con este periódico.

La situación podría complicarse, pues si, como desliza la escritora, hay documentos rubricados por ambas partes, la biografía finalmente podría ver la luz: "No sé lo que haré, estoy consultándolo, porque no esperaba algo así. Hace unos días le escribí con la intención de poder terminarlo y presentarlo a la editorial y me dijo que ya no quería retomar este proyecto".

Tampoco ha habido pago por los servicios prestados, pues Ainhoa y Helena pactaron que el futuro anticipo de la editorial fuera directamente para la escritora, cubriendo así sus motivaciones económicas.