El pasado sábado, La Voz coronó a Inés Manzano como tercera ganadora del talent desde su etapa en Antena 3, y la octava desde su llegada a España con Telecinco.

El pasado y la nostalgia fueron dos pilares importantes en una gala cargada de caras conocida de la industria musical española y del propio concurso. Dos de los más icónicos ganadores, David Barrull y María Parrado, sorprendieron a la que fue su coach, Malú, con una actuación a dúo que emocionó a todos los seguidores.

Sin embargo, fue muy sonada la ausencia de otra de las triunfadoras del equipo de Malú: Irene Caruncho, que fue apodada como la Adele española y se llevó el título en la cuarta edición del talent, convirtiéndose en la primera mujer en conseguirlo.

Ella misma ha confesado en sus redes sociales su sorpresa al descubrir que habían invitado a otros exconcursantes. "Me hubiera encantado participar, o al menos me hubiera gustado que me hubieran preguntado", explicó bastante enfadada.

"Muchísimas gracias La Voz de Antena 3 por haber contado conmigo esta noche", comentó irónicamente en otras historias de su cuenta de Instagram. "La canción que habéis elegido para que cante es increíble, me he lucido muchísimo y todo el mundo se ha levantado, me ha aplaudido y me han tirado sujetadores", ha bromeado mostrando su indignación.

"Me hubiera encantado muchísimo estar ahí y viéndolo con perspectiva creo que me merezco que me avisen para este tipo de cosas", escribió más adelante en su perfil. Caruncho ha asegurado que no tiene nada en contra del programa, a pesar de haber mostrado su descontento con su trayectoria tras su triunfo por las exigencias de la discográfica.