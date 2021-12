Los Cines Babel celebran 'El día más corto' con ocho cortometrajes valencianos

Tomando como excusa el día más corto del año, cada 21 de diciembre se celebra el día del cortometraje en todo el mundo para reivindicar y dar mayor visibilidad a un formato que tiene difícil acceso a salas comerciales. En esta ocasión, 'El día más corto' organizado se celebra dos días después en estos cines de València.

La proyección en los Babel correrá a cargo de los críticos de cine Ramón Alfonso y Paola Franco, directores del festival 'Quartmetratges' y miembros de la Academia Valenciana del Audiovisual. La sesión contará con la presencia de algunos de los directores y directoras de los cortometrajes, así como de sus equipos técnicos y artísticos, avanza la Generalitat.

Los ocho cortometrajes que se proyectarán pertenecen al catálogo 'Curts Comunitat Valenciana', que edita el IVC con el fin de promocionar el cortometraje valenciano en festivales nacionales e internacionales, así como en otros eventos cinematográficos.

Los cortos son 'Sin prisa por llegar a ninguna parte', de Pepe Sapena; 'Proceso de selección', de Carla Pereira; 'Los perros ladran', de Sergio Serrano; 'Heurtebise', de Elisa Torres y Octavio Guerra; 'Victoria', de Daniel Toledo; 'Esfinge urbana', de María Lorenzo; 'Sobre mi familia cuando la pandemia', de Javier Robles, y 'Madrid-Estocolmo' de Antonio Ledesma Vila y Carmen Kaltchev Soto.

'Sin prisa por llegar a ninguna parte' es un documental experimental, dirigido y editado por Pepe Sapena, con voz de Carmen Sapena. "He intentado grabarme varias veces pero no me gusta el sonido de mi voz. Es por eso que le he pedido a mi hermana que ponga la suya sobre estas imágenes", explica su autor.

Tras su estreno en el Festival de Gijón en noviembre de 2020, 'Heurtebise', de Elisa Torres y Octavio Guerra, ha conseguido 19 selecciones en festivales. En estos últimos meses, este cortometraje de no ficción ha participado en el Mediterranean Film Festival de Bosnia, donde obtuvo el premio al mejor cortometraje, y en el Cerdanya Film Festival, en el que ganó el premio al mejor diseño de sonido. Recientemente participó en el festival Directed by Women de Madrid.

Incluido en la edición del catálogo 'Curts' de 2019, 'Madrid-Estocolmo', de Antonio Ledesma Vila y Carmen Kaltchev Soto, es un corto de ficción sobre la historia de amor de dos mujeres en la noche madrileña. De su trayectoria por festivales destaca la participación en el Festival de Cine Solidario de Guadalajara, el Festival de Cine de Madrid y LesGaiCineMad.

'SOBRE MI FAMILIA CUANDO LA PANDEMIA'

El corto documental 'Sobre mi familia cuando la pandemia', del alicantino Javier Robles, es un retrato costumbrista de una familia de clase media durante el periodo de confinamiento. A través de escenas aisladas que representan los distintos días de dicho periodo, invita al espectador a convertirse en un miembro más de la familia y a reflexionar sobre la convivencia, la infancia, el paso del tiempo y la felicidad.

El corto estuvo presente en la sección oficial de la pasada edición de Cinema Jove. De su trayectoria internacional destaca su participación en el BFI London Film Festival y el Festival de Cine de Hurlingham en Argentina.

Por su parte, el cortometraje de ficción 'Victoria', de Daniel Toledo, ha participado en 25 festivales. Este verano se ha proyectado en el MOGA (Mostra d'Orgull Gandia Curtmetratges LGTBI), el Festival Internacional de Cinema de Menorca, el Salute Your Shorts Film Festival de Los Ángeles (California) y el Way OUT West Film Fest de Albuquerque (Nuevo México).

Protagonizado por Abril Zamora y Lorena López, este drama sobre los conflictos de pareja de las personas transexuales obtuvo el premio al mejor corto de temática transexual en el Festival Internacional de Cine LesBiGayTrans de Paraguay.

El cortometraje de ficción 'Los perros ladran', de Sergio Serrano, participó en junio en el prestigioso Palm Springs Shortfest de California. En julio ganó el premio al mejor corto valenciano en el Festival Internacional de Cine de Elche. Protagonizado por Mafalda Bellido, el corto ha sido seleccionado en 22 ocasiones desde que inició su andadura en certámenes cinematográficos.

DOS CORTOS ANIMADOS

Los dos cortometrajes de animación del catálogo 'Curts' que se proyectan están dirigidos por mujeres y acumulan un gran número de premios y selecciones en festivales de cine.

Producido por Paloma Mora para TV ON, 'Proceso de selección', de Carla Pereira, ha ganado el premio al mejor cortometraje de animación en la pasada edición de los Premios Berlanga que se celebró en el Teatro Principal de Alicante. También está nominado a los Premios Goya en la categoría a mejor corto de animación.

Con tan solo tres minutos de duración, el corto tiene como protagonista a un gato que acude a una entrevista de trabajo donde sus aptitudes son valoradas por tres ratones. A medida que la entrevista avanza, la situación se vuelve cada vez más incómoda para todos los implicados.

Y 'Esfinge urbana', de María Lorenzo, ha sido seleccionado en 67 festivales. Este corto de animación, que documenta la presencia del arte urbano en los diversos barrios de València entre 2018 y 2019, participó en agosto en el Turku Animated Film Festival de Finlandia. El pasado noviembre, el corto fue objeto de una exposición sobre su proceso de elaboración en la primera edición de Animalcoi, festival de animación de Alcoi (Alicante).