Cs vuelve a avisar de su "no" a presupuesto municipal de 2022 si PP "no cumple lo pactado en años anteriores"

"Pese a tantos incumplimientos, nuestra disposición para sacar los presupuestos adelante sigue en pie, siempre y cuando se den garantías suficientes de que se va a cumplir lo pactado y desarrollar así actuaciones demandadas por los vecinos y que mejoran nuestra ciudad. Para eso, Ciudadanos siempre estará ahí, pero para engañar y tomar el pelo a los almerienses, que no cuenten con nuestro apoyo", ha indicado.

En rueda de prensa, Cazorla, quien ha aludido, asimismo, al "incumplimiento" de las mociones aprobadas por unanimidad del plenario años atrás, ha asegurado que la "pelota está en el tejado del equipo de Gobierno" que dirige Ramón Fernández-Pacheco, que "tiene que explicar cómo y cuándo va a cumplir más de la mitad del acuerdo presupuestario de 2021 que todavía no ha ejecutado".

"Mientras eso no suceda, nuestro voto al presupuestario de 2022 no será favorable", ha advertido el portavoz municipal de Cs, quien ha hecho hincapié en las alternativas que "llevamos ofreciendo desde 2016, apoyando un presupuesto tras otro a cambio de actuaciones positivas para la ciudad que, en demasiadas ocasiones, no llegan a cumplirse jamás".

En esta línea, ha lamentado la "falta de palabra y de gestión" que, según ha subrayado, hace "difícil volver a pactar nada" y ha reclamado obras de mejora comprometidas en sucesivos pactos presupuestarios en barrios como La Juaida (2017), Bellavista (2018), Cortijo Córdoba (2019), Los Molinos (2020) o Loma Cabrera (2017).

"El PP ha firmado por escrito, pero no hace", ha remarcado para concluir criticando los "incumplimientos presupuestarios sangrantes por los años que llevamos mareando la perdiz, como ocurre con cuestiones como el servicio público de alquiler de bicis, que está pendiente desde 2016, y sigue sin funcionar; la oficina del Defensor del Ciudadano se ha incluido en las cuentas de 2017, 2018, 2020 y 2021, y no se ha hecho nada; o el proyecto para restaurar la cueva de la Campsa se ha metido en el presupuesto de 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021".