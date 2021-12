VÍDEO: Cs C-LM espera que Sánchez no tire balones fuera el miércoles y prevé que "Page hará lo que diga su jefe"

Preguntada durante un desayuno informativo en Toledo, la líder regional de Cs se ha mostrado confiada en que el Gobierno central se tome "en serio su papel", criticando que desde el mes de julio no se convocaba una conferencia de presidentes.

"Igual se está demorando demasiado, se lo toman con calma", ha criticado la líder de Ciudadanos en la región, que no ha concretado las medidas, que a su juicio, se deberían adoptar, remarcando que "las cifras" marcarán este tipo de decisiones.

APOYO A PRESUPUESTOS

De otra parte, Picazo ha señalado que Ciudadanos condicionará su apoyo a los próximos presupuestos de Castilla-La Mancha, que se debaten esta semana en las Cortes, a que la Junta acepte "una bajada de impuestos sin precedentes, una auténtica revolución fiscal que beneficie a todos, sobre todo a la clase media, autónomos, pymes y jóvenes".

La líder de los liberales en la región ha marcado este lunes como "líneas naranjas" una bajada de 0,65 puntos en el IRPF "para todos los castellanomanchegos", la supresión del "injusto" impuesto de sucesiones y la eliminación del nuevo canon por el consumo de agua.

En este sentido, ha señalado que el rechazo a las políticas del PSOE "no es una cuestión ideológica, no se trata de ser de izquierdas, de derechas o de centro. Se trata de ser conformistas o inconformistas. Y quienes por naturaleza somos inconformistas no podemos aceptar este modelo que condena a Castilla-La Mancha a la mediocridad".

En el paquete de enmiendas que los liberales presentarán esta semana a los presupuestos destacan las referidas a educación. A este respecto plantearán que la etapa de 0 a 3 años sea universal y gratuita. "Hay que ponérselo fácil a las parejas que quieren tener hijos.

La dirigente ha manifestado especial interés en la propuesta de un nuevo plan de salud mental, "ambicioso y adaptado a las nuevas necesidades derivadas de la pandemia". La líder de Ciudadanos ha argumentado que en torno al 50% de los padres han percibido cambios de conducta en sus hijos a raíz del confinamiento, "incluyendo depresiones, ansiedad, cambios repentinos de humor, trastornos alimenticios o, en algunos casos, autolesiones y hasta intentos de suicidio".

Entre las 137 enmiendas presentadas por los liberales destaca también un millón de euros para programas de ludotecas para niños de 0 a 6 años con el fin de facilitar la conciliación laboral, un millón para la dinamización de actividades culturales para jóvenes de 12 a 18 años, un plan de modernización de la agricultura con 40 millones de inversión, 50 millones para revitalizar el comercio tradicional, 4 millones para la mejora salarial a los trabajadores de entidades sociales, más de 100 millones para infraestructuras, incluyendo la autovía de la Alcarria, la A32, la A41 y los accesos al Hospital de Toledo, y 11 millones para un cambio de modelo de asistencia a personas mayores.