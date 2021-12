Se cumplen 40 años del secuestro de Julio Iglesias Puga: las tres semanas horribles de Papuchi

Dejó a la sociedad española completamente anonadada, pegados a la televisión o leyendo con fruición el periódico durante 20 días porque todo el mundo sabía lo que eran capaces de hacer. Se trataba de un secuestro, ni más ni menos. Los captores, la banda ETA; el cautivo, el doctor Julio Iglesias Puga, padre del cantante Julio Iglesias, quien por aquel entonces ya era un artista de éxito y fama internacionales. Ocurrió el 29 de diciembre de hace ya 40 años...

Tal y como recuerdan desde Vanitatis, aquella mañana invernal unos miembros de la extinta organización terrorista vasca se hicieron pasar por periodistas alemanes y se convertían en sus secuestradores. Quien sería conocido como Papuchi había estado con ellos el día anterior en su consulta de la madrileña calle O'Donnell y habían quedado para la mañana siguiente en su casa del cercano Paseo de San Francisco de Sales.

En otro de los pisos del mismo edificio vivía su exnuera, Isabel Preysler, con sus tres hijos. Aunque divorciada, fue la encargada de dar la noticia a su exmarido, explicándole que no se había presentado a un almuerzo que tenía agendado con un amigo (al que le sorprendió más que no fuese a reconocer a su pareja, que estaba embarazada, antes que el plantón per se) y un abogado, Fernando Bernáldez.

Fue este precisamente quien llamó a Miami para hablar con Carlos, segundo hijo de Papuchi, y con la esposa de este, Charo García de la Cueva, que le dijeron que no le dirían nada a Julia Iglesias hasta que este se despertase. Bernáldez fue quien denunció la desaparición e Isabel Preysler quien consiguió comunicarse con el cantante para hacerle llegar la noticia. También le preguntaría si quería que le enviara a los niños para que no estuviesen en el centro de la noticia.

"Fueron unas semanas terribles. Dejé mi casa y me instalé en la de Julio para organizar las relaciones con la prensa y el día a día. Julio estaba derrotado, desesperado. Han pasado 39 años y no se me olvidará nunca. Julio no podía comer, ni dormir y repetía constantemente: 'Le han secuestrado por mi culpa. Pobre viejo, pobre viejo, con el frío que hace en Madrid y él sin abrigo, porque nunca lleva abrigo. A mis hijos les puse guardaespaldas y no supe cuidar a mi padre. ¿Tendrá sus medicinas? Me siento responsable'", aseguró a principios de este año Alfredo Fraile, mánager, mano derecha y amigo íntimo de Iglesias, fallecido en marzo de este año, sobre qué ocurrió a partir de ese momento en la mansión de Indian Creek.

Fraile fue quien montó el operativo desde Miami, mientras que Carlos Iglesias viajó hasta Madrid para coordinar desde la capital española los esfuerzos. Otro periodista que cubrió el evento fue Jesús Mariñas, quien tenía una excelente relación con Julio Iglesias y con su familia, excepto con Carlos (de él dijo que "cogió un papel protagonista que no le correspondía pero era lo que le gustaba"), y aprovechando que este cogió un vuelo hacia aquí, él se marchó al otro lado del Océano Atlántico.

"En cuanto saltó la noticia, me trasladé a Miami y allí me quedé hasta que lo rescataron. A primera hora de la mañana nos íbamos a casa de Alfredo Fraile y pasábamos todo el día viendo lo que ocurría y lo que no", rememoraba Mariñas, sobre aquella casa de Indian Creek que de la noche a la mañana se había convertido en una suerte de cuartel general.

Tenía hasta el teléfono intervenido por el FBI, siendo analizada cualquier llamada, en gran parte provenientes de falsos topos que decían pertenecer a la organización terrorista ETA, así como también había supuestos informadores relacionados con submundos oscuros que decían tener importantes datos sobre el paradero del doctor pero que solo se jugarían el contarlo a cambio de grandes sumas de dinero.

"Algunas crónicas de compañeros eran tremendas y se llegó a decir que Julio había mandado trasladar doscientos millones de pesetas en sacas de color azul con rayas rojas, que era el medio que utilizaba en USA para trasladar dinero. Pura invención porque yo sí vi ese dinero", continúa su crónica Mariñas. "Estaba en cash, en billetes, metidos en unos sobres grandes que los guardaba Alfredo Fraile. En aquellos días hubo mucho disparate e incluso anunciaron que le iban a soltar en la Puerta del Sol", recordaba el periodista, que en aquella época escribía sus reportajes para la revista Protagonistas, del Grupo Zeta.

Así pasaron los días hasta la liberación, el 17 de enero, gracias a la actuación de los GEO, comandados por el comisario Juan Domingo Martorell, en el pueblecito de Trasmoz, en la provincia de Zaragoza. "Solo cuando recibió la llamada de José María Rodríguez Colorado, director general de la Policía, Julio se calmó porque a continuación pudo hablar con su padre. Fueron unos minutos de una emoción tremenda donde todos lloraban", aseguró el exmánager.

Además, apunta a un dato normalmente incorrecto: "No fue su hermano Carlos el que le dio la noticia sino Rodríguez Colorado a las cuatro de la madrugada. En la casa estábamos todos en un duermevela y a partir de esa conversación fue todo una fiesta. A mí hasta se me olvidaron los dolores que tenía por un cólico nefrítico que me había dado por la tensión y que solo disminuía con baños de agua muy caliente".

Y a otro desconocido, sobre la línea directa entre un banco importante de Miami y el Banco Español de Crédito (Banesto), por si hacía falta alguna transacción urgente. "No hubo necesidad porque las Fuerzas de Seguridad del Estado que estaban investigando otro secuestro, el del industrial José Lipperheide, lo encontraron en una casa en Trasmoz. Allí había estado, antes que el doctor, el empresario Luis Suñer. No se pagó rescate pero sí hubo un intento de cobrarlo cuando ya el doctor estaba libre", explicó.

"Resultó muy llamativo. El mismo día que le liberaron había llegado a la embajada de España en Beirut una carta de ETA pidiendo el rescate. No supimos más. Lo que sí recuerdo como si fuera hoy fue lo tocado que llegó el doctor a Miami. Le costó mucho recuperarse. Estábamos en la casa y de pronto se levantaba del sofá y recorría cuatro pasos adelante y cuatro para atrás mientras decía: 'Así me tenían estos desgraciados, estos hijos de puta'", añadió Fraile.

Mariñas detalló cómo fue la espera hasta que el doctor Iglesias Puga llegó a Miami: "Nos servían el aperitivo al borde de la piscina: vino tinto, jabugo frito, almejas y mejillones gallegos. Cuando ya se supo de la liberación, se descorcharon botellas de Vega Sicilia para brindar con la prensa española. Julio abrió lo más exquisito de su bodega: los números del 29724 al 29727 de una cosecha de 32.000 botellas, reserva de 1953. Fue algo único".

Para acabar, se dio una rueda de prensa en la sala de conferencias del Jockey Club de Miami y allí, Papuchi sorprendió con sus declaraciones, diciendo que viviría de nuevo en España y hasta su muerte. "Esta conferencia de prensa no se hizo en Madrid porque yo estaba enloquecido. Dentro de poco solo me quedará la sensación de un recuerdo muy desagradable", remató. Muchos años después, en 2005, también en diciembre, Julio Iglesias Puga fallecería en el hospital San Carlos de Madrid debido a un paro cardiaco.