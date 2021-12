'Atrapa'm si pots', concurs d'À Punt, entrega el seu premi més gran: 28.400 euros

El guanyador té 43 anys, ha estudiat Enginyeria de Telecomunicacions i és natural d'Alzira. Ha guanyat el pot el primer dia de la setmana, amb la qual cosa ha de continuar concursant quatre dies més amb els altres participants que li acompanyen.

Aquest és el cinqué premi que dona el concurs més veterà d'À Punt, ja que fins ara, només quatre concursants havien aconseguit encertar totes les preguntes de la final, amb premis de 33.800€, 15.000€, 4.800€ i 48.400€ respectivament. Aquest últim va ser el pot més gros del programa i el premi més gran que s'ha donat en À Punt Mèdia.

Amb 636 capítols diaris, 171 de finalització de setmana i 12 programes especials que s'han emès en horari de màxima audiència a la nit, 'Atrapa'm si pots' és un dels programes representatius de la televisió d'À Punt.

La primera emissió va ser l'11 de juny del 2018, un dia després de l'inici de les emissions regulars de la televisió pública valenciana i, des d'aquell moment, ja han recorregut el plató més de 600 concursants.

El programa és tot un èxit entre les televisions autonòmiques, amb un total de nou edicions repartides pel territori estatal. En À Punt ha connectat amb una audiència fidel i el concurs supera la mitjana diària d'audiència de la cadena.

PROGRAMACIÓ

Cada dimarts la programació d'À Punt emetrà especials d''Atrapa'm si pots' i així el 28 de desembre, Dia dels Sants Innocents, s'estrena en horari de màxima audiència una edició especial en la qual participaran com a concursants reconeguts presentadors de televisió de l'àmbit estatal i autonòmic. Per a les pròximes setmanes es faran altres especials prime time, com per exemple, un dedicat als autors i grups musicals valencians.