El conseller Elena, tras el cese de Trapero: "Hay que quitar a los Mossos de la pelea partidista"

El mayor Trapero acabó adquiriendo un protagonismo que, al parecer, ya no convencía al actual Govern. Su voluntad ahora es que los Mossos d'Esquadra sean un cuerpo "coral" y que esté fuera del espectáculo político, y el perfil de Josep Lluís Trapero no se ajustaría a este objetivo. Conocido por haber sido el jefe de los Mossos que consintió el 1-O, destacar por su gestión del 17-A y ser imagen de camisetas con su frase: "Bueno, pues molt bé, pues adiós", Trapero ha sido destituido de su cargo este lunes. Su puesto lo ocupará Josep Maria Estela, hasta ahora jefe de la Región Policial de los Mossos en Tarragona.

Este lunes, el conseller de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha insistido en rueda de prensa en que no ha tenido "ningún problema" con Trapero, y que agradece su trabajo realizado "en momentos duros en los que estuvo a la altura". Pero también ha reconocido la necesidad de abrir una nueva etapa en los Mossos que sea "coral" y que elimine "la primera persona".

Asimismo, el conseller ha explicado que su objetivo es "quitar al cuerpo de la trifulca política y de la pelea partidista": "Con esto he intentado hacer un esfuerzo, y no descansaré para mantenerlo. Porque me parece que el cuerpo lo necesita. Confío en que se instale esta manera de entender que los Mossos están a las órdenes del Parlament de Catalunya, pero quiero insistir mucho, es el cuerpo de todos sus representantes".

"Modernizar y feminizar" el cuerpo

El cese de Trapero como jefe de la policía catalana ha sorprendido especialmente porque lo restituyeron en noviembre del año pasado, después de que la Audiencia Nacional le absolviese de todas las acusaciones por el papel que tuvo durante el referéndum del 1-O. Preguntado por los motivos que le habrían llevado a tomar esta decisión, el conseller Elena ha explicado su apuesta por la "modernización" y "feminización" del cuerpo, a pesar de que su sustituto ni es mujer, ni es mucho más joven que Trapero. La diferencia de edad entre uno y otro es de seis años.

Sobre este asunto, Elena ha argumentado: "Cuando hablo de relevo generacional, no solo me refiero a los años que se puedan llevar, sino a una nueva generación que se tiene que incorporar asumiendo nuevas responsabilidades. Y nos parecía que esta era una decisión adecuada para hacerlo posible".

Respondiendo a por qué no ha nombrado a una mujer si existe la voluntad de feminizar el cuerpo policial, el titular de Interior ha explicado que pensaron que la persona "más adecuada" era Estela "por su trayectoria en el conjunto del territorio", y porque el compromiso que ha adquirido Elena es el de llegar "al 30% de mujeres" en este mandato, algo que irán haciendo "progresivamente", en sus palabras.

Por su parte, el nuevo mayor Estela ha declarado que cree que su nombramiento "tiene algo que ver con esa mochila en la que acumulas experiencia, formación académica, formación propia del cuerpo, y también por cómo entiendes nuestro servicio, las necesidades de la sociedad y el cómo entiendes que debe ser una policía".

Trapero ya conocía la noticia

A pesar de que el cambio se ha dado a conocer este lunes, Elena ha explicado que a Trapero ya se le había informado antes: "Hace unos días que hemos hablado", ha dicho, sin querer dar más detalles de la conversación.

Asimismo, el conseller ha anunciado que el ahora ex jefe del cuerpo sí continuará trabajando para los Mossos d'Esquadra, aunque habrá que esperar para conocer cuál será su posición exacta: "Hemos estado hablando, le hemos hecho algunas propuestas. Me ha pedido un tiempo para valorarlas y así será. Seguirá vinculado al cuerpo y aportando el conocimiento que tiene. Próximamente lo acabaremos de definir", ha confirmado Elena.