Cvirus.- La Comunitat Valenciana impulsarà la vacunació amb 42 punts estables i 147 equips

Així, ho ha anunciat aquest dilluns el president de la Generalitat, Ximo Puig, després de la reunió que ha mantingut aquest dilluns la Taula Interdepartamental per a la Prevenció i Actuació davant la Covid-19 i ha apuntat que aquest dispositiu es reforçarà amb els punts de vacunació sense cita. Aquesta setmana s'habilitaran 23 per als quals encara no disposen la primera dosi o volen completar la pauta.

En eixe sentit, ha explicat que aquests punts fixos pretenen "descongestionar" els centres d'atenció primària en l'administració de les dosis de reforç. El nombre de punts per departament sanitari dependrà de la població diana a la qual ha de subministrar aquesta dosi de record.

Així, ja ha començat a citar el grup d'entre 60 i 69 anys que encara els falta a través d'un SMS o d'una telefonada des dels seus centres de salut, a més dels vacunats amb AstraZeneca, principalment personal educatiu i essencial, i amb la dosi única de Janssen.

Puig ha assenyalat que aquests col·lectius han d'esperar a ser citats. Quan concloga aquest procés serà el torn del grup d'edat de 50 a 59 anys i, després, amb el de 40 a 49 anys.

VACUNACIÓ INFANTIL

A més, aquest dimecres s'acabarà de vacunar les aules d'aquesta primera fase després d'haver administrat 50.000 dosi en tres dies. Al gener, quan els xiquets tornen al col·legi se seguirà amb el procés i se sumaran les classes que ara estan confinades. D'aquesta manera, al gener acabarà la vacunació de la població entre 5 i 11 anys.

Puig ha llançat un missatge de confiança en l'efectivitat de la vacunació ja que el passat 14 de gener, amb la mateixa incidència que ara, teníem 3.000 hospitalitzats" i ha recordat que "en el pitjor moment de la pandèmia -encara sense vacunes- vam tindre 4.800 hospitalitzats, és a dir, set vegades més que hui, i 670 persones en estat crític, és a dir, cinc vegades més que hui".

No obstant açò, en en aquests moments, el 93,7% dels valencians i les valencianes ja estan vacunats. Per tot açò, considera "crucial" intensificar la vacunació amb el reforç de les terceres dosis, la vacunació infantil, i les primeres dosis als més reticents, i referent a açò, ha informat que ja s'han superat les 9 milions de dosis administrades.

"Açò vol dir que tenim 4,2 milions de valencians protegits amb la pauta completa, i hui superarem els 1,3 milions de terceres dosis en la població més vulnerable", ha dit. A més, ha remarcat que l'entrada en vigor del passaport COVID va suposar multiplicar per cinc el nombre de persones que han rebut la primera dosi, amb 28.000 noves persones vacunades en una setmana.