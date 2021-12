Qué es el cloretilo: la policía alerta de esta nueva droga que circula entre los jóvenes

Las alarmas se han disparado en Canals, un pequeño municipio de la Comunidad Valenciana, ante el aumento del consumo del cloretilo entre los más jóvenes. Se trata de un fármaco anestésico en forma de spray que se vende en las farmacias y que está indicado para intervenciones quirúrgicas menores o como medicamento deportivo.

Este fármaco sirve para aliviar el dolor y proporciona una sensación de anestesia local en la zona en la que se aplica. No obstante, su uso se ha generalizado entre jóvenes y adolescentes de este municipio por sus efectos similares a los de una droga. No es la primera vez que la policía da la voz de alarma, no solo en este municipio sino en el resto del país, sobre esta moda perjudicial entre jóvenes.

¿Cuáles son las consecuencias para la salud de su uso?

Como recogen en el periódico local Levante-El Mercantil Valenciano, los jóvenes utilizan este spray para inhalar la sustancia tras pulverizarla en una prenda de ropa. Los efectos ocurren en cuestión de segundos y es habitual que produzca alteraciones y cambios en el comportamiento, como estados de euforia.

Pero no es nuevo este uso peligroso del cloretilo, ya que era una práctica habitual entre los jóvenes en el año 2000. Fuentes de la policía local de este municipio confirmaron al citado periódico que habían identificado a varios jóvenes con este producto. "Incluso, en algunos registros realizados en zonas de ocio se han encontrado botes de cloretilo junto a sustancias como marihuana", añaden.

Pero su inhalación puede provocar serias reacciones adversas. Dermatitis, quemaduras e incluso alteraciones como un aumento de la agresividad. En casos graves puede provocar convulsiones o arritmias que lleven al coma o a la muerte súbita.