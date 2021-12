Restaurada la porta de les Torres de Serrans 41 anys després

Aquesta porta presentava un estat de conservació deficient, pel manteniment limitat que havia tingut al llarg del temps, pels actes vandàlics (grafitis, robatori de claus o trencament de peces de fusta), per les afeccions degudes a l'incendi del 9 de febrer i per haver sigut sotmesa a freqüents projeccions d'aigua a pressió que havien mantingut la fusta en un estat de constant humitat.

La fusta ha necessitat molta nutrició perquè estava completament seca, la qual cosa ha implicat utilitzar una bona dosi de vernís i tractament per a fusteria, ha explicat la regidora de Patrimoni, Glòria Tello, després de visitar aquest dilluns el resultat final dels treballs.

La intervenció ha tingut un cost de 24.403 euros, s'ha dut a terme durant dos mesos i ha seguit uns criteris per a no canviar els seus pigments i no comprometre actuacions futures. És a dir, els treballs s'han realitzat sobre la totalitat de la superfície de fusta però evitant els empelts, substitucions o recomposicions que no eren absolutament necessaris per a la conservació, mantenint l'aspecte actual.

Per a dur a terme la intervenció, la porta de Serrans s'ha tancat durant alguns moments, una circumstància rara atés que sempre estan obertes i feia aproximadament 20 anys que no es movien. La regidora ha destacat l'"excel·lent" restauració d'obra d'Anna Boix i Inés Ayala.

Aquest projecte s'emmarca en el pla de recuperació del patrimoni que impulsa la Regidoria i que ja ha intervingut sobre un nombrós conjunt patrimonial de la ciutat. Se suma a les campanyes de conscienciació 'Respeta València' per a posar en valor elements arquitectònics i conscienciar a la ciutadania sobre la importància de cuidar-los i respectar-los.

RESTES DE METRALLA

Els treballs han tret a la llum restes de metralla que seran analitzats per a determinar si pertanyen a la guerra napoleònica o si són més actuals o corresponen a l'etapa de la Guerra Civil. També s'ha trobat un niu i una pilota de trinquet.