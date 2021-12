Cvirus.- Sanitat avisa d'un "canvi de tendència" en "dies" per Ómicron, que pot "créixer i ocupar l'espai de Delta"

Així ho ha manifestat Barceló aquest dilluns, a preguntes dels mitjans en la compareixença que ha mantingut amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, després de la reunió de la Taula Interdepartamental per a la Prevenció i Actuació davant la Covid-19, en la qual han anunciat que la Generalitat demanarà al TSJCV estendre el passaport covid a tota la restauració, cinemes, teatres o gimnasos.

La titular de Sanitat ha especificat que fins ara s'han detectat a la Comunitat Valenciana sis casos de la variant Ómicron: cinc positius d'un dinar de València on va eixir el primer cas, seqüenciat a Elx, i el d'una dona procedent de Dinamarca.

Ana Barceló ha indicat que, encara que la seqüenciació és aleatòria, "sabem perfectament per l'experiència d'altres comunitats autònomes que el canvi de tendència -per Ómicron- pot ser en dies". Així, ha afirmat que és "possible" que la nova variant de la Covid-19 "cresca i vaja ocupant l'espai que ara mateix ocupa Delta" en el territori valencià.

Aquest dilluns, en una entrevista, Barceló ha comentat que la Generalitat espera a conéixer el contingut de les reunions previstes aquesta setmana en la Conferència de Presidents i el Consell Interterritorial de Salut i ha reconegut que l'escalada en la incidència de coronavirus en l'últim mes és "preocupant" i que la tendència apunta que la xifres de contagis continuaran augmentat.

No obstant açò, malgrat que s'ha incrementat el nombre de contagis i estem quasi un 40 per cent per damunt de l'any passat, l'hospitalització "no té res a veure, estem el 50% per davall en ingressos" ja que "comptem amb la vacuna, i la vacuna salva vides, és la que més ens protegeix".

Barceló ha recalcat que, al costat del certificat covid, "la gran aposta" de la Generalitat per a guanyar la carrera al coronavirus continua sent la vacuna, que "salva vides" i és "la que més ens protegeix". "Seguim insistint i hem engegat la maquinara para a vacunar, vacunar i vacunar", ha recalcat.