El Ayuntamiento ultima un acuerdo con los propietarios del antiguo Metropol que permita conservar la fachada

Gómez ha explicado que a raíz de los cambios que se han hecho en la normativa, ya no es necesario derribar la fachada para construir un parquing, por lo que las cosas están "mejor encaradas" con los propietarios del edificio, cuya intención es construir una nueva planta hotelera en su lugar.

A pesar de que Conselleria realizó un informe que determinaba que el inmueble no tenía suficiente relevancia como para ser protegido como un lugar de la memoria, el consistorio quiere "establecer una serie de consideraciones" que permitan proteger la fachada, ha indicado la vicealcaldesa.

No obstante, "hasta que no haya solución definitiva prefiero ser prudente", ha dicho, y no ha querido adelantar más detalles del posible acuerdo.