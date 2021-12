Cvirus.- Puig demanarà en Conferència de Presidents generalitzar l'ús de la mascareta i unificar el passaport covid

Puig, en la roda de premsa després de la reunió de la Taula Interdepartamental per a la Prevenció i Actuació davant la Covid-19, ha assenyalat sobre aquest tema que la Comunitat Valenciana aposta per impulsar la via de la prevenció, més enllà d'altres qüestions que estan estudiant el comité d'experts valencians i que traslladarà en la reunió.

En eixe sentit, ha recordat que a la Comunitat es manté la recomanació "de mantindre la mascareta en tots els àmbits amb aglomeracions en els quals no es puga mantindre la distància de seguretat, inclosos els exteriors" i ha apostat així mateix per un certificat covid unificat en tota Espanya per a garantir espais segurs. Així, ha apuntat que caldrà "adequar la resposta" a la nova variant ómicron per la seua alta capacitat de contagis que és "molt superior a la delta".

Amb tot, ha reclamat que més enllà de mesures concretes en la cita s'ha d'aconseguir "un esperit comú lluny del frontisme i de buscar confrontacions inútils per a aconseguir una major cobertura de seguretat a la ciutadania".

De fet, ha recalcat que afronta la reunió amb ànim d'"escoltar" al president del Govern, Pedro Sánchez, i de la resta de comunitats. "En aquest espai de cogovernança aportarem i acceptarem altres mesures per a entre totes les comunitats i el Govern generar confiança i credibilitat a la ciutadania en aquest impuls a la superació de la pandèmia".

En eixe sentit, ha assenyalat que estem davant una situació "molt complexa" que s'ha d'encarar "amb la màxima alegria possible" perquè "es necessita eixa recuperació emocional que pareix que es retarda".

Puig ha reiterat la seua voluntat d'escoltar altres propostes però ha considerat que a la Comunitat Valenciana "no tenen sentit" algunes de les mesures implantades per altres comunitats, com a Balears, de demanar el certificat covid al personal sociosanitari perquè ací està vacunat el 99% del personal sanitaris i el 97% de les residències.