'El viatge impossible' d'Escena Erasmus, multiguardonat en els Premis Nacionals de Teatre Universitari

Els premis han recaigut en les categories de Millor Espectacle; Millor Text Original per a Daniel Tormo, Guada Sáez, Isabel Martí i Gemma Miralles; Millor Direcció per a Josep Valero; Millor Elenc Artístic AL format pels estudiants-actors-actrius Sélune Cannizzo, Allegra Florioli, Nicolás Aranda, Arnaud Barennes, Elena Francés, Paloma Gros-Hottsleter i Quentin Rodríguez, i Millor Espai Lumínic per a José Martín Márquez pel seu disseny de llums.

'El viatge impossible' tenia deu nominacions enguany, l'obra més nominada de la sisena convocatòria, i ha sigut valorada per membres de l'Acadèmia de les Arts Escèniques d'Espanya, informa la institució acadèmica.

L'obra es va presentar el passat estiu i va completar tres programes de gira, 'Les Europes Menudes', Gira M'Importa de l'IVAJ i Gira Avant contra el despoblament, que van recórrer 27 municipis del territori valencià, a més de representar-se en La Rambleta, el Centre Cultural La Nau i el Teatre Talia a València. Aquesta última representació va tindre lloc en el marc del cicle Desembre Europeu de la Universitat el passat dia 15.

Els espectacles d'Escena Erasmus aborden la realitat de l'Europa actual amb una visió crítica i fent partícip al públic de les seues reflexions. El muntatge d'enguany, 'El viatge impossible', ha volgut detindre's precisament en la idea de "viatjar" en aquests temps tan difícils, en els quals potser tornar als pobles és el més sa i efectiu per a "reconstruir el nostre món i les nostres vides".

Durant aquest mes, Escena Erasmus UV ha participat en les Jornades Anuals de Difusió Erasmus+, organitzades pel Servici Español per a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE) a Madrid, pujant per segon any consecutiu a les taules del Real amb 'El viatge impossible' i posant dempeus a tot el teatre.

Aquests reconeixements se sumen al nodrit palmarés de la formació teatral universitària valenciana, que en 2021 també va rebre la Distinció Joan Lluís Vives de la Generalitat a l'aportació valenciana a la construcció d'Europa.

Escena Erasmus de la Universitat de València va ser Premi Europeu Carlemagno de la Joventut 2011 i va guanyar el concurs Las Huellas de la Barraca en 2010, 2011 i 2012. En el V Festival de Teatre Universitari, la seua obra 'El show del nou món', girada en 2020, va rebre nou nominacions i va guanyar tres premis