Conseguir una de las codiciadas PS5 se ha convertido en una auténtica locura. Los expertos han indicado un problema para conseguir los chips necesarios para la fabricación de las videoconsolas, que son uno de los regalos de Navidad que los jugadores más desean.

Así, Ya es mediodía ha querido advertir a los consumidores de la estafa que han vivido cientos de compradores que querían el producto. Para ello, han contado con José Antonio Montenegro, una de las víctimas. Las tapaderas son establecimientos reales cuyas páginas web, con muy buenas opiniones de los usuarios, son copiadas por los delincuentes, que solo cambian el nombre de las tiendas.

El hombre ha comentado a Sonsoles Ónega que le han timado un total de 488 euros en la compra de una videoconsola que nunca ha recibido: "Era lo que tenía ahorrado para comprarla por Navidad. El día 4 de diciembre me metí a buscarla en internet y encontré diversas páginas donde estaba agotada. Por fin, encontré una donde la tenían. Me metí e hice los trámites".

"Llamé y no me inspiró ninguna confianza, por lo que hablé con los estafadores por WhatsApp. Me pidieron una transferencia inmediata. Ahí es donde caímos todos. Hice la transferencia inmediata y esa misma noche vi unas reseñas en Google donde decían que habían usurpado la identidad de la página web. Su dueño legítimo dice que es cierto lo que dicen y que no se compre nada porque todo está denunciado a las Fuerzas de Seguridad del Estado", ha apuntado la víctima.

Sin embargo, ya era tarde. "Habíamos caído más de 100 personas y la banca online no hacía nada. Aún estamos sin el dinero, sin el artículo y con cara de gilipollas", ha agregado José Antonio que ha añadido que volvió a llamar por teléfono a través de otra web y descolgó la misma persona que, en cuanto le conoció, colgó.

Por su parte, el Inspector de Policía H50, Serafín Giraldo, ha explicado que estos delincuentes "son organizaciones pequeñas, expertos en informática con conocimientos en movimientos bancarios y suelen estar alojados en países del tercer mundo donde es muy difícil realizar una requisitoria judicial que cierre estas páginas web porque las pueden abrir en otro país".

El inspector ha añadido que encontrar una solución para que los compradores puedan obtener sus productos o, al menos, recuperar el dinero, es "tremendamente difícil". Además, Giraldo ha alabado la labor del matinal al dar a conocer este tipo de estafas.