Compromís demana a Antifrau els pagaments a Bárbara Rey a través de Canal 9

"La nostra intenció és aclarir i xifrar l'últim cas de balafiament i ocultisme del govern del Partit Popular després de conéixer el corroborat gràcies a l'ex director general del Centre Nacional d'Intel·ligència, Alberto Saiz, qui ha assegurat que l'antiga televisió pública valenciana va ser utilitzada per a pagar silencis de la vedette Bárbara Rey sobre la seua relació amb l'aleshores rei, Juan Carlos I", explica la portaveu adjunta del grup, Mònica Álvaro.

La coalició recorda que en el seu moment es va contractar a aquesta artista, que "no parla valencià, ni té contrastats coneixements de cuina", per a dirigir el programa de cuina 'La Casa de Bárbara' en la televisió autonòmica pública Canal 9.

A més, adverteix que "en altres informacions periodístiques, els cuiners companys de Bárbara Rey durant la seua etapa en la televisió valenciana han manifestat que tant els gastos de producció per a adquirir els aliments que es cuinaven com les pròpies nòmines els cobraven en negre".

"De ser certes les informacions sobre la contractació de Bárbara Rey a canvi de silencis sobre l'emèrit, com les informacions sobre pagaments en negre en una empresa pública, estaríem davant possibles irregularitats que pel bé de la credibilitat de les institucions públiques com en honor de la transparència, podrien ser objecte d'una investigació d'ofici per part de l'Agència".

Per tot açò, Compromís vol tindre accés a tota documentació que acredite el pagament de despeses de producció del programa, així com copia dels contractes de Bárbara Rey i dels col·laboradors i dels justificants de pagament de sou i d'altres despeses en l'actriu durant el temps d'emissió.